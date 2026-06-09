Copa Chiapas 2026 supera los 155 equipos

La quinta edición de la Copa Chiapas de Futbol Soccer continúa consolidándose como uno de los eventos deportivos más importantes del sureste mexicano, luego de confirmar la participación de 155 equipos que formarán parte de esta competencia programada para desarrollarse en territorio chiapaneco.

Los organizadores dieron a conocer que la respuesta de clubes, academias y escuelas de formación deportiva ha superado las expectativas, convirtiendo la edición 2026 en una de las más numerosas desde la creación del certamen.

La Copa Chiapas ha logrado reunir representativos de Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Tabasco, fortaleciendo su presencia regional y brindando una plataforma para que niños, niñas y jóvenes demuestren sus habilidades dentro del terreno de juego.

A través de un mensaje de agradecimiento, el comité organizador reconoció la confianza depositada por patrocinadores, entrenadores y padres de familia, quienes han respaldado el crecimiento del proyecto a lo largo de los años y han contribuido al éxito de esta nueva edición.

Los responsables del torneo destacaron que la competencia busca promover valores como el respeto, la disciplina, el compañerismo y el juego limpio, además de ofrecer un espacio para la convivencia entre deportistas de diferentes municipios y estados.

Con la cifra de 155 equipos oficialmente inscritos y confirmados, la denominada “Fiesta Futbolera” se prepara para recibir a cientos de jugadores que vivirán jornadas llenas de emociones, aprendizaje y sana competencia.

La expectativa es alta entre los participantes, quienes buscarán destacar en una justa que se ha convertido en referencia para el Futbol formativo de la región. Asimismo, se espera una importante presencia de familiares y aficionados que acompañarán a los equipos durante las distintas etapas del torneo.

Con ello, la Copa Chiapas reafirma su crecimiento y su compromiso de seguir impulsando el desarrollo deportivo de las nuevas generaciones, fortaleciendo la unión entre estados y fomentando la pasión por el Futbol en el sureste del país.