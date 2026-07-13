Copa Medynleyco reúne intensos duelos

La emoción del Voleibol femenil se hizo presente durante la actividad de la III Copa Deportycosas Medynleyco 2026, certamen que continúa consolidándose como uno de los torneos de mayor participación en la capital chiapaneca. La jornada, celebrada en la cancha 2 de Caña Hueca, dejó encuentros de gran intensidad y confirmó el buen nivel que existe entre los clubes participantes.

Uno de los equipos que tuvo una actuación sobresaliente fue Odiseas, que consiguió una contundente victoria en dos sets, imponiéndose con parciales de 25-17 y 25-11 sobre Real Chiapas “A”, mostrando un ataque sólido y un buen trabajo colectivo para dominar de principio a fin.

Por su parte, Fénix Chapultepec también firmó una destacada presentación al superar a Real Chiapas “B” con parciales de 25-11 y 25-12, resultado que reflejó el control que mantuvieron durante todo el compromiso y la efectividad de sus jugadoras en la red.

Otro de los encuentros llamó la atención por el dominio de Adlers, conjunto que venció a Medusas con marcador de 25-15 y 25-14. La escuadra mostró equilibrio tanto en defensa como en ataque, evitando que su rival pudiera reaccionar en cualquiera de los dos episodios.

En uno de los partidos más disputados de la jornada, Club Adlers derrotó a Fénix Chapultepec por 25-17 y 25-14. Aunque el primer set comenzó parejo, Club Adlers logró imponer condiciones gracias a la consistencia de su recepción y a un ataque efectivo que marcó diferencia en los momentos importantes.

La actividad concluyó con la victoria de Club Adlers sobre Wakanda, compromiso en el que el conjunto ganador se llevó los parciales por 25-15 y 25-19, cerrando una jornada llena de emociones y buenos encuentros para la afición que se dio cita en el tradicional escenario de Caña Hueca.

La III Copa Deportycosas Medynleyco continúa desarrollándose con una importante respuesta de clubes y jugadoras, quienes aprovechan este certamen para mantener ritmo competitivo y seguir fortaleciendo el nivel del Voleibol chiapaneco. Cada jornada ofrece partidos de gran calidad, consolidando a este torneo como una plataforma para el desarrollo del talento local y la promoción de este deporte en la entidad.

Con estos resultados, varios equipos comienzan a perfilarse como candidatos para pelear por los primeros lugares, aunque todavía queda camino por recorrer en una competencia que promete mantener la intensidad conforme avancen las fechas.