Copa Mexicanidad impulsa nuevos talentos

La Asociación de Patines sobre Ruedas del Estado de Chiapas A.C., con el aval de la Federación Mexicana de Patines sobre Ruedas (Femepar), convocó a clubes y asociaciones a participar en la Copa Mexicanidad Chiapaneca 2026, en sus categorías de iniciación. La competencia se realizará los días 25, 26 y 27 de septiembre en el Patinódromo del Instituto del Deporte (Indeporte), en Tuxtla Gutiérrez.

El programa contempla las divisiones de Biberones, Iniciación A, Iniciación B e Iniciación C, en ramas varonil y femenil, con pruebas de pista y ruta adaptadas a las edades de los participantes.

Al respecto, la convocatoria oficial aclara que, para las categorías Iniciación A, B y C, únicamente podrán competir niños que no hayan participado de forma previa en eventos federados de carácter nacional.

Además, deberán utilizar patines de bota alta, coderas, rodilleras, muñequeras antifracturantes y casco; el diámetro máximo de las ruedas será de 90 milímetros.

Las competencias incluyen contrarreloj individual, pruebas de distancia y salidas masivas.

Cierre de registros

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 16 de septiembre, sin prórroga, con un costo de 500 pesos por deportista registrado en tiempo y forma. También se permitirán registros extemporáneos durante la junta previa, con una cuota de 650 pesos.

La junta previa será el viernes 25, a las 16:30 horas, mientras que las primeras competencias comenzarán a las 17:00 horas.

Finalmente, la premiación contempla medallas de oro, plata y bronce para los tres primeros lugares de cada prueba, en todas las categorías y ramas.