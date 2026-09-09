﻿﻿
SÍGUENOS
DeportesLocal

Copa Talentos Kids está a la vuelta

Septiembre 09 del 2026
La Copa de Tae Kwon Do Talentos Kids 2026 reunirá a exponentes infantiles y juveniles de diferentes municipios de Chiapas. Cortesía
La Copa de Tae Kwon Do Talentos Kids 2026 reunirá a exponentes infantiles y juveniles de diferentes municipios de Chiapas. Cortesía

El Instituto Deportivo Marcial (IDEM) se encuentra en la recta final de los preparativos para la Copa de Tae Kwon Do Talentos Kids 2026, competencia que se llevará a cabo el próximo 4 de octubre en el auditorio Jaime Sabines del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) Plantel 13, en Tuxtla Gutiérrez.

Daniel de León Meza, organizador y presidente de IDEM, informó que el certamen contará con las modalidades de formas, combate y circuito motriz, con participación desde cintas blancas hasta negras.

El evento contará con el aval de la Asociación de Deporte Escolar y busca reunir a representantes de distintas escuelas y academias de la entidad, ofreciendo a las nuevas generaciones un espacio para competir y continuar con su entrenamiento.

“Ya estamos con los preparativos de nuestra Copa. Estamos haciendo la invitación a todas las escuelas y academias para que formen parte de esta fiesta deportiva, que reunirá a competidores de diferentes municipios de la entidad”, señaló De León.

Las acciones comenzarán a las 9:00 horas con el circuito motriz, para posteriormente dar paso a las pruebas de formas y combate. El comité organizador destacó que se trabaja en una logística que permita desarrollar las actividades de manera ordenada y fluida.

Asimismo, se espera la presencia de atletas con experiencia en eventos nacionales e internacionales, situación que permitirá a los participantes tener un importante fogueo y medir sus capacidades ante distintos estilos y niveles competitivos.

Finalmente, Daniel de León invitó a las escuelas y familias interesadas a pedir informes comunicándose al número 9611430871. Todos los artemarcialistas recibirán medalla como reconocimiento a su participación en esta fiesta del Tae Kwon Do infantil.

﻿