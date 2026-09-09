Copa Talentos Kids está a la vuelta

El Instituto Deportivo Marcial (IDEM) se encuentra en la recta final de los preparativos para la Copa de Tae Kwon Do Talentos Kids 2026, competencia que se llevará a cabo el próximo 4 de octubre en el auditorio Jaime Sabines del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) Plantel 13, en Tuxtla Gutiérrez.

Daniel de León Meza, organizador y presidente de IDEM, informó que el certamen contará con las modalidades de formas, combate y circuito motriz, con participación desde cintas blancas hasta negras.

El evento contará con el aval de la Asociación de Deporte Escolar y busca reunir a representantes de distintas escuelas y academias de la entidad, ofreciendo a las nuevas generaciones un espacio para competir y continuar con su entrenamiento.

“Ya estamos con los preparativos de nuestra Copa. Estamos haciendo la invitación a todas las escuelas y academias para que formen parte de esta fiesta deportiva, que reunirá a competidores de diferentes municipios de la entidad”, señaló De León.

Las acciones comenzarán a las 9:00 horas con el circuito motriz, para posteriormente dar paso a las pruebas de formas y combate. El comité organizador destacó que se trabaja en una logística que permita desarrollar las actividades de manera ordenada y fluida.

Asimismo, se espera la presencia de atletas con experiencia en eventos nacionales e internacionales, situación que permitirá a los participantes tener un importante fogueo y medir sus capacidades ante distintos estilos y niveles competitivos.

Finalmente, Daniel de León invitó a las escuelas y familias interesadas a pedir informes comunicándose al número 9611430871. Todos los artemarcialistas recibirán medalla como reconocimiento a su participación en esta fiesta del Tae Kwon Do infantil.