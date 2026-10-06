Copa Talentos reúne a más de 500 atletas

Con una participación superior a los 500 atletas provenientes de diferentes municipios de Chiapas, además de representantes de Tabasco y Oaxaca, se llevó a cabo la 2ª Copa Talentos 2026, organizada por el Instituto Deportivo Marcial (IDEM). El certamen tuvo lugar en el auditorio del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), de esta capital.

En los resultados correspondientes a escuelas de Chiapas, IDEM Doberblack de Ciudad Maya obtuvo el trofeo de primer lugar, mientras que Panamericano Gladiadores de Ocozocoautla se ubicó en la segunda posición y el tercer puesto correspondió a IDEM Guerrero Dragón de la colonia Industrial.

En la clasificación destinada a escuelas visitantes de otras entidades, Panamericano Avendaño, de Tabasco, se proclamó campeón, seguido por Panamericano Gaviotas, también del estado tabasqueño y el tercer lugar fue para Sipshin Tae Kwon Do, representante de Oaxaca.

Daniel de León Meza, presidente de IDEM Chiapas, destacó la respuesta obtenida en esta segunda edición y el crecimiento que ha tenido la competencia.

“Gracias a Dios tuvimos el auditorio del Colegio de Bachilleres lleno, muy contento de celebrar nuestra segunda edición, y los esperamos el siguiente año”, expresó el dirigente.

Competencias celebradas

Las actividades comenzaron con las pruebas de motricidad, dirigidas principalmente a los participantes de menor edad. Posteriormente se desarrollaron las competencias de formas, además de los combates con petos electrónicos para cintas negras.

En un intermedio se realizó la ceremonia oficial de inauguración, encabezada por Daniel de León Meza, quien estuvo acompañado por invitados especiales y representantes de diferentes instituciones y patrocinadores.

Entre los asistentes estuvieron José Darwin Santiago, del Área de Difusión Cultural de la Escuela Normal Rural Mactumatzá; Adoreni Toledo, representante de Pollos Yireh; Alejandro Álvarez Hernández, rector de la Universidad Sistema Educativo de Ciencias Médicas (SECIM), e Israel Domínguez Canseco, seleccionado nacional que participará en el Mundial Sub-18 en Brasil.

También acudieron representantes de Almacenes El Volcán y FN Concretos, entre otros colaboradores que respaldaron la realización de la competencia.

De León Meza agradeció el apoyo brindado por atletas, entrenadores, padres de familia y patrocinadores, al considerar que su participación fue fundamental para consolidar esta segunda edición.

“Agradezco la asistencia de cada atleta, cada entrenador y cada padre de familia por ser parte de esta fiesta deportiva. También agradezco el gran apoyo de nuestros patrocinadores por apostarle al deporte, muchas gracias; es un evento al que le pusimos un gran empeño toda la familia de IDEM”, puntualizó.