Copa Telmex reúne a más de 150 equipos

Con una destacada respuesta de la comunidad basquetbolista de Chiapas, se llevó a cabo la junta previa de la Copa Telmex, encuentro en el que más de 90 entrenadores y representantes de equipos se dieron cita para confirmar su participación y conocer los detalles de una competencia que promete reunir a cientos de jugadores.

La convocatoria superó las expectativas y permitió alcanzar un registro de más de 150 escuadras en las ramas femenil y varonil, cifra que refleja el interés que existe en el estado por participar en uno de los torneos de mayor convocatoria para el “deporte ráfaga”.

La reunión estuvo encabezada por el coordinador estatal de la Copa Telmex, Jorge Antonio Díaz Cano, quien con los representantes de los diferentes equipos trabajó en la definición de los aspectos necesarios para garantizar el desarrollo ordenado del evento.

Durante la junta se generaron acuerdos mediante el consenso entre los participantes, con el objetivo de establecer las condiciones necesarias para que los encuentros se desarrollen en un ambiente de organización y respeto.

El número de inscritos también llevó a establecer un esquema de competencia distribuido en distintas sedes y fechas, con la intención de atender de manera adecuada a todos los participantes y brindar mejores condiciones para el desarrollo de los partidos.

Cuatro sedes

La Copa Telmex tendrá como escenarios cuatro puntos de la entidad: Ocozocoautla, Berriozábal, Suchiapa y la zona Poniente de Tuxtla Gutiérrez.

Las actividades están programadas del 9 al 11 de octubre, fechas en las que las canchas chiapanecas recibirán escuadras de diferentes categorías que buscarán avanzar en el torneo y colocarse entre los mejores representantes del estado.

El número de participantes convierte a esta edición en una importante plataforma para el desarrollo del Basquetbol en Chiapas, además de representar una oportunidad para que jugadores y entrenadores midan su nivel en una certamen de carácter estatal.

Etapa regional

Uno de los principales atractivos de la Copa Telmex será la posibilidad de pasar a la siguiente etapa. De acuerdo con el calendario establecido por Fundación Telmex, la fase regional de la Zona 10 se desarrollará los días 24 y 25 de octubre en Altotonga, Veracruz.

En esta instancia competirán representantes de Chiapas, Tabasco y Veracruz, por lo que los cuadros que logren avanzar al estatal tendrán como siguiente objetivo conseguir el boleto a la etapa regional.

El calendario contempla también las finales nacionales. La rama femenil tendrá su definición del 26 al 29 de noviembre en Celaya, Guanajuato, mientras que la rama varonil disputará el nacional los días 3, 4, 5 y 6 de diciembre en Zinacantepec, Estado de México.

Durante el proceso de inscripción también se dio a conocer la decisión del entrenador Amir Palacios de retirar a su equipo de la competencia. El profesor explicó que en las mismas fechas participarán en otro evento que es de mayor interés para su proyecto, por lo que determinó que no formarán parte de esta edición.

La Copa Telmex está lista para comenzar. Con más de 150 escuadras registradas y una amplia participación de entrenadores, el Baloncesto chiapaneco se prepara para vivir una intensa jornada en la que el trabajo colectivo, la preparación y el desempeño en la cancha serán determinantes para avanzar.