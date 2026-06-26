Copa Yireh nocturna arranca con 18 equipos

La segunda edición del Torneo Nocturno Copa Yireh fue presentada oficialmente y contará con la participación de 18 equipos de la rama varonil en categoría libre.

La presentación estuvo encabezada por Andoreni Toledo, presidente del certamen, acompañado por Daniel Sánchez y Horacio Molina, integrantes del comité organizador.

Los encuentros se disputarán de miércoles a sábado, en horarios de 20:00 y 21:00 horas, en la cancha sintética de la colonia Las Granjas, considerada como una de las zonas de mayor tradición futbolística en Tuxtla Gutiérrez.

De acuerdo con el comité organizador, el cupo de participantes se completó en menos de una semana, por lo que la respuesta que ha tenido esta primera edición deja gratas sensaciones y la expectativa elevada.

Atractivos premios

El torneo es promovido por la empresa Pollos Yireh y busca fortalecer la actividad deportiva entre jóvenes y aficionados de la zona, además de ser una forma de fomentar la sana convivencia.

En este mismo tenor, Toledo remarcó que uno de los objetivos del campeonato es apoyar el deporte y ofrecer a los jóvenes espacios de participación en actividades formativas y recreativas.

En cuanto a la bolsa de premiación, informó que se contempla un incentivo de 20 mil pesos para el campeón, 10 mil para el segundo lugar y 5 mil para el tercero, así como trofeos y medallas. Asimismo, entregarán reconocimientos individuales al mejor goleador y al mejor portero, quienes recibirán 2 mil pesos y trofeo cada uno.