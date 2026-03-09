Copanu se corona en dramática final

En un duelo cargado de intensidad, dramatismo y goles, el conjunto de Copanu se proclamó campeón del Torneo Oriente de la Liga Jaguar Negro, tras imponerse en tanda de penales al Deportivo Burocrático, en la gran final disputada en la cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente.

El encuentro reunió a dos escuadras que llegaron con argumentos suficientes para pelear por el título. Deportivo Burocrático arribó a la final con la etiqueta de campeón defensor, mientras que Copanu se presentó con la firme intención de arrebatarles la corona y escribir su propio capítulo en la historia del certamen.

Doblete

Desde el silbatazo inicial el encuentro mostró un ritmo intenso. Deportivo Burocrático tomó la iniciativa en el marcador gracias a la actuación de Jefferson Gutiérrez, quien se convirtió en la figura de los primeros minutos al firmar un doblete que colocó a su equipo con ventaja y parecía encaminar el partido a favor de los monarcas.

Sin embargo, Copanu reaccionó con carácter. Erick Estrada apareció en el momento clave para emparejar el encuentro con dos anotaciones que devolvieron la esperanza a su escuadra y encendieron el ambiente en las gradas del parque del Oriente.

El propio Estrada volvió a hacerse presente en el marcador para concretar la remontada parcial y adelantar a Copanu, que ya acariciaba el campeonato cuando el reloj se acercaba a su final. La presión aumentó en los minutos finales, con un Deportivo Burocrático volcado al frente en busca de rescatar el resultado.

Cuando parecía que todo estaba decidido, Jordi Alejandro apareció en el último minuto para marcar el tanto del empate, desatando la emoción en la cancha y enviando la definición del campeonato a la dramática tanda de penales.

Penales

Desde los once pasos Copanu mostró sangre fría. Sus cobradores ejecutaron con precisión cada disparo, manteniendo una efectividad perfecta. Por su parte, Deportivo Burocrático vio esfumarse sus aspiraciones cuando Jordan Zapata falló su cobro, situación que terminó inclinando la balanza a favor de sus rivales.

Con ello, Copanu se proclamó campeón del Torneo Oriente de la Liga Jaguar Negro, culminando una final vibrante que mantuvo a los asistentes al filo de sus asientos y que reflejó el nivel competitivo que caracteriza a este campeonato.

Al finalizar el encuentro, Jorge Enrique, presidente de la Liga Jaguar Negro, encabezó la ceremonia de premiación y destacó el crecimiento del torneo, resaltando la participación de los equipos y el ambiente deportivo que se vivió durante toda la competencia. Asimismo, reconoció el esfuerzo de los finalistas por brindar una final llena de espectáculo y agradeció a jugadores, aficionados y colaboradores que hicieron posible el desarrollo exitoso del certamen.

De esta manera concluye una edición más del Torneo Oriente, dejando como campeón a Copanu y confirmando que la Liga Jaguar Negro continúa consolidándose.