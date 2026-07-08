Copoya impulsa la activación física

Con el objetivo de fomentar la práctica deportiva, fortalecer la convivencia entre las familias y aprovechar de mejor manera los espacios públicos, la comunidad de Copoya fue sede de un festival deportivo que reunió a decenas de participantes en una intensa jornada que incluyó un cuadrangular de Basquetbol en categoría libre, un partido de exhibición de Basquetbol femenil y carreras pedestres infantiles.

Desde las primeras horas del día, la cancha de usos múltiples de la comunidad registró una importante asistencia de jugadores, entrenadores, padres de familia y aficionados, quienes disfrutaron una mañana llena de actividad física y sano entretenimiento.

El evento fue organizado como parte de una estrategia para promover estilos de vida saludables y recuperar este espacio deportivo como un punto de encuentro para niñas, niños, jóvenes y adultos.

Cuadrangular

El cuadrangular de Basquetbol reunió a los equipos Jobo, Guerreros de Copoya, Halcones del Sur y Panteras, quienes ofrecieron duelos de gran intensidad y buen nivel competitivo. Cada partido estuvo marcado por la entrega de los jugadores, quienes brindaron un espectáculo atractivo para los asistentes.

Después de una serie de emocionantes compromisos, el conjunto de Jobo logró quedarse con el campeonato tras imponerse en la final a Guerreros de Copoya, consolidando una destacada actuación durante toda la jornada. Los ganadores recibieron el reconocimiento de los organizadores, que destacaron el esfuerzo y el compromiso mostrado por todos los participantes.

Como parte del programa también se llevó a cabo un encuentro de exhibición de Basquetbol femenil entre los cuadro de Leonas de Copoya y Amazonas, el cual permitió demostrar el crecimiento de esta disciplina entre las mujeres de la región. Estos representativos ofrecieron un choque dinámico, recibiendo el respaldo y los aplausos del público.

Carreras

Las actividades continuaron con carreras pedestres en las que participaron niñas y niños de entre 5 y 11 años, divididos en diferentes categorías. Los pequeños recorrieron distancias adaptadas a su edad, mostrando entusiasmo, disciplina y un gran espíritu deportivo, mientras sus familiares los alentaban desde los costados de la pista improvisada.

Más allá de los resultados, el propósito principal fue incentivar a las nuevas generaciones a mantenerse activas y hacer del deporte un hábito cotidiano. Los organizadores señalaron que iniciativas de este tipo permiten fortalecer el tejido social y brindar alternativas positivas para el desarrollo de la comunidad.

Al concluir la jornada se efectuó una sencilla ceremonia de premiación para reconocer a los equipos y participantes, reiterando el compromiso de continuar organizando actividades que impulsen el deporte y promuevan el adecuado uso de la cancha, convirtiéndola en un espacio de convivencia, recreación y formación para todas las edades.