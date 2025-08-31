Coratux aplasta con un 7-2 al DC United

Contundencia, determinación y juego colectivo llevaron a Coratux FC a una sonada victoria de 7 goles a 2 sobre DC United, en actividad de la novena fecha de la primera división de la Liga Independiente de Futbol Tuxtla.

El entretenido encuentro se celebró en el campo uno del parque recreativo Caña Hueca y representó el triunfo número diez de la campaña para los Comitecos Radicados en Tuxtla, un resultado que se gestó con sendos dobletes de Obed Girón y Javier Vázquez, además de los tantos de Jorge Zárate, Sergio Pineda y Maximiliano Montesinos.

En contraste, esta fue la séptima derrota para el DC United, que al menos pudo hacer más decoroso el revés con las dianas de Erick Acuña y Arturo Castillejos.

En más acciones de la jornada, el superlíder, FC Project Fit, refrendó su calidad al imponerse con un categórico 3-0 ante Lobos FC, en una actuación para enmarcar de Jeriel Clemente, quien anotó los tres goles de su escuadra.

De esta forma el FC Project Fit se mantiene como el equipo más ganador de la categoría estelar, llegando a 13 victorias en la campaña, que lo mantienen como el candidato número uno a la corona de campeón.

Otros resultados

Por su parte, Plásticos Pablín sorprendió con 3 goles a 1 al cuadro del Deportivo San Francisco. Alberto Martínez, Marco Márquez y José Mendoza marcaron los tantos del lado vencedor, mientras que Edson Espinoza descontó por el oponente.

En esta fecha el conjunto del RPBI FC consiguió la victoria default (2-0) ante Deportivo 3 Hermanos, rival que no se presentó en tiempo y forma para su compromiso. Además, Servicio Pyresur se embolsó tres valiosos puntos a costa del Atlético Chiapas.

Cabe mencionar que en esta novena jornada correspondió descanso a la oncena de Jaguares de Tuxtla.

Partidos pendientes

Para este fin de semana, la primera división se pondrá al corriente, pero con la competencia alterna por la copa, razón por la cual únicamente se disputarán tres encuentros: Jaguares de Tuxtla contra Servicio Pyresur, Coratux FC ante Deportivo San Francisco, y Lobos FC frente al Atlético Chiapas.

Acción en 2ª división

Para este domingo la categoría de plata tiene programado celebrar los cuartos de final del Torneo de Copa, arrancando las acciones a las 14:00 horas en el campo de La Herradura con el duelo entre Lobos FC y Atlético Chiapas.

A las 2 de la tarde, pero en el campo uno de Caña Hueca, La Familia chocará con Titán FC. Para las 18:00 horas, en el mismo escenario, será el turno de medir fuerzas para el Deportivo D’ Tadeo y Parabrisas Estrella Blanca, mientras que en el mismo horario, pero en el campo 3, Bucanero FC enfrentará a Gladiadores FC.