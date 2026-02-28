Coratux FC aplasta al DC United: 9-4

La oncena de Coratux FC arrolló por 9 goles a 4 al DC United, en acciones de la fecha 4 del torneo de primera división de la Liga Independiente de Futbol Tuxtla.

El cuadro de los Comitecos Radicados en Tuxtla unió fuerzas para lograr el abultado marcador en el campo 1 de Caña Hueca, con dobletes de Fabricio Gómez, Maximiliano Martínez y José Rodríguez, sumados a los tantos de Carlos González, Obed Girón y Noé Vázquez. Del lado rival brilló Jonathan Litex con un triplete, en tanto que Bodiner Martínez hizo el otro tanto.

En la máxima categoría se presentaron dos empates: Deportivo Modelo igualó 3-3 contra Croco FC, en tanto que Plásticos Pablín empató 2-2 contra La Familia FC.

En lo que respecta a la categoría de plata, Toluca FC venció por 3-2 a Macía FC, en tanto que Guerreros D’Tadeo superó por 3-2 a Talentos Better, y Deportivo Chiapas perdió default (0-2) al no presentarse para su compromiso contra Terkoz FC-. Además, el duelo entre FC Peñafiel y Santa Ana Jr. fue pospuesto.

Acción en la fecha 5

Las acciones arrancan este sábado con dos encuentros: a las 4 de la tarde, en el campo 2 del Isstech, se medirán Deportivo Chiapas y Bucaneros FC, en la segunda división. Y a las 8:00 de la noche, en el campo uno de Caña Hueca, Deportivo Modelo enfrentará al Deportivo IMZZ en la primera división.

Para el domingo se disputarán otros partidos de la primera división: Plásticos Pablín contra Deportivo San Francisco, DC United ante Croco FC y Familia FC frente a Coratux FC.

En segunda división los duelos son Toluca FC ante Santa Ana Jr., Guerreros D’Tadeo frente a Terkoz FC y Cobach 33 contra Macía FC.