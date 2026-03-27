Coratux FC doblega a Pablín en la Copa

Con un categórico 3-0, la oncena de Coratux FC superó a Plásticos Pablín, en la jornada 1 del Torneo de Copa de la Liga Independiente de Futbol Tuxtla. Obed Girona, Noé Velázquez y Diego Lugo fueron los autores de los goles del triunfo, apoyados en un sobresaliente trabajo defensivo que mantuvo a raya al rival.

En el duelo más espectacular de esta fecha, Deportivo San Francisco sucumbió por 4-6 frente al DC United. Gerardo Argüello y Yonatán Lima lideraron la victoria con sendos dobletes, mientras que Alejandro Castillejos y Daniel Herrera hicieron un gol cada uno. Por el oponente, Arbin Martínez marcó “hat-trick” y Roberto Penagos completó la cuenta.

Por su parte, Croco FC derrotó por 4-1 al Deportivo IMZZ con doblete de Jariel Clemente, además de los tantos de Henry Balbuena y Luis Coutiño. Del otro lado descontó Daniel Eduardo.

El único empate de la sesión fue el 2-2 entre Deportivo modelo y Familia FC. Por los primeros marcaron Víctor Estrada y Erick Aquino, y por su adversario, Jorge Acosta e Iker Cruz.

Segunda división

En la categoría de plata solo se celebraron dos encuentros correspondientes a la fecha 7, entre los que destacó el triunfo de Talentos Better por 4-2 sobre Macia FC, con dobletes de Aldair Natarén y Andrés Namidamo, en tanto que por su contrincante las dianas fueron de Ángel Cuesta.

Santa Ana Jr. cayó por 1-3 ante Guerreros D’ Tadeo, que se impuso con anotaciones de Julio Enríquez, Alejandro Mercham y Daniel Soto. Por su rival anotó Isaías Villatoro.

Finalmente, es oportuno mencionar que Bucaneros y Toluca FC perdieron esta jornada default, mientras que el duelo entre Cobach 33 y Terkoz FC quedó pendiente.