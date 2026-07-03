Coratux gana y se acerca a la cima general

Haciendo gala de su poder goleador y amplio talento en su plantel, el conjunto de los Comitecos Radicados en Tuxtla (Coratux) superó por contundente 4-2 al Croco FC, en partido de la fecha 3 del torneo de primera división de la Liga Independiente de Futbol Tuxtla. El duelo, correspondiente a la segunda vuelta del torneo liguero, se celebró en el campo uno del parque recreativo Caña Hueca.

El encuentro fue de poder a poder, con la oncena de Coratux teniendo como figura inicial a José Rodríguez, quien anotó dos goles, pero su rival respondió con un doblete de Jeriel Clemente. Sin embargo, la diferencia vino desde la banca, con el ingreso de Leonardo Soriano, quien marcó los otros dos tantos que le dieron la victoria al Coratux, que de esta manera se acerca a la cima de la clasificación con 19 unidades.

No obstante, Familia FC garantizó mantenerse en el primer lugar de la primera división desde antes de que se jugará la jornada, dado que la directiva del popular campeonato capitalino, que preside Luis Gordillo Domínguez, dio a conocer con antelación su triunfo default sobre Deportivo IMZZ, para sumar tres puntos que les permitieron llegar a 20 en total.

Hubo sorpresas

El cuadro que perdió terreno en esta jornada fue el Deportivo San Francisco, que perdió sorpresivamente frente ante Deportivo Modelo por 1-2 en duelo celebrado también en el campo principal del parque recreativo.

Erick Aquino fue la figura del conjunto vencedor al aportar un doblete, en tanto que Ricardo Penagos descontó por el San Francisco, que se queda en 16 unidades y se ve rebasado en la clasificación por este adversario, que acumula 17 puntos.

El otro partido de la categoría se disputó en el campo La Herradura y lo ganó Plásticos Pablín por 2-1 al DC United, con par de anotaciones de Alonso Camacho. Del lado contrario marcó Lázaro López.

Este resultado permitió al equipo de Pablín despegarse un poco de la zona baja de la clasificación, llegando a 10 unidades, mientras que su oponente se estancó en 5.

Acciones en segunda

En lo que respecta a la categoría de plata, únicamente se programaron dos encuentros correspondientes a la fecha 2, también de la segunda vuelta del torneo de liga.

En el campo 1 de Caña Hueca, la oncena de Terkoz FC se impuso por marcador de 2 goles a 1 ante Gómez FC, con destacada actuación de Wilfredo Vázquez, autor de los dos tantos. Del lado rival anotó Carlos Vázquez.

Con este resultado, el ganador alcanzó los 16 puntos y se acerca a la pelea por la parte alta de la clasificación con un par de duelos pendientes y aprovechando que en esta jornada el cuadro de Talentos Better —líder general con 21 unidades— perdió por la vía administrativa ante Guerreros D’ Tadeo, que al adjudicarse las tres puntos ha llegado a 18.