Coratux golea al Deportivo Modelo: 4-1

La oncena de Coratux FC mostró su poder ofensivo al golear por 4-1 al Deportivo Modelo en el partido estelar de la fecha 2 de la segunda vuelta de la primera división, celebrado en el campo 1 del parque Caña Hueca.

Maximiliano Montesinos lideró el triunfo con un doblete, mientras que Julio Hernández y Fabrizio Guillén completaron la obra. El gol de la honra del rival lo anotó Guillermo Estrada.

En otro choque lleno de emociones en el mismo escenario, el Deportivo San Francisco igualó 3-3 con Familia FC. Por los primeros, los tres tantos fueron de Sergio Salazar, y por los segundos marcaron Isaí Cortez (2) y Jorge Acosta.

Otros resultados

En más acciones en el campo de Caña Hueca, DC United doblegó por 4-2 al Deportivo IMZZ, con par de dianas de Jonathan Hernández, además de los tantos de Manuel Rodríguez y Rodrigo Mendoza, Del lado contrario descontaron Mauricio Pontigo y Alan Villanueva.

La sorpresa de la jornada fue la victoria de Croco FC por goleada de 7-2 sobre Plásticos Pablín, en duelo celebrado en el campo de La Herradura. Roger Reyes fue la figura del partido con cinco dianas, mientras que Gerardo Muñoz y Jorge Mejía completaron la cuenta. Por el rival descontaron Luis Fuentes y Sergio Robles.

Segunda división

También se jugaron dos encuentros correspondientes a la fecha 7 de Copa en segunda división. En el campo 1 de Caña Hueca, el representativo del Cobach 33 arrolló por 11-0 a Masía FC, con triplete de Julio de la Rosa, doblete de José Martínez, además de los tantos de Jorge López, Jesús Martínez, Yohan Sánchez, Brayan Fuentes, Erick José y Santiago Marroquín.

Finalmente, en el campo de La Herradura, Terkoz FC superó por 3-2 a Guerreros D’ Tadeo con dianas de Rodolfo Ruiz, Leo Gómez y Miguel Toledo. Del otro lado marcaron Adrián Jiménez y Alejandro Cruz.