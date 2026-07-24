Coratux impone su ley ante DC United

Coratux FC mostró su poder goleador y superó por contundente 5-2 a DC United, en duelo de la fecha 4 —segunda vuelta— de la primera división de la Liga Independiente de Futbol Tuxtla. El partido tuvo como escenario el campo uno del parque Caña Hueca.

Ever Muñoz y José Rodríguez tuvieron destacadas actuaciones al marcar sendos dobletes, mientras que Javier Vázquez completó la cuenta para los Comitecos Radicados en Tuxtla (Coratux). Del lado del rival descontaron Rodriver Martínez y Manuel Rodríguez.

Más tarde, en el mismo escenario, se dio una lluvia de goles en la que Croco FC superó por 9-4 a Deportivo Modelo, encuentro en el que Jeriel Clemente se despachó con la cuchara grande al marcar cuatro dianas para el conjunto vencedor; a él se sumó Mauricio Hernández con un doblete, en tanto que Enrique Esquivel, Fernando Gaxiola y Roger Pérez completaron la cuenta. Del lado contrario anotaron Carlos Coronel (2), Erick Aquino y Juan Estrada.

Para completar las acciones, la oncena de La Familia FC venció por 4-2 al representativo de Plásticos Pablín.

Segunda división

En la categoría de plata se disputaron un par de partidos, uno correspondiente a la fecha 3 —segunda vuelta— del torneo de liga y otro que estaba pendiente.

En el primero, Terkoz FC derrotó por 2 goles a 1 al cuadro de Cobach 33, con tantos de Leo Gómez y Pedro Vélez, mientras que por su rival acertó Leonardo López. En el encuentro aplazado se dio un resultado de escándalo: Guerreros D’ Tadeo aplastó por 16-0 a Gómez FC, en la cancha del parque La Herradura.

Ely Gómez fue la figura con seis anotaciones; Adrián Gómez y Alonso Cruz aportaron sendos tripletes, Alejandro Cruz hizo otro par y completando la cuenta aparecieron Johan Alfaro y Antonio López.