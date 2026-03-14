Coratux sorprende a San Francisco

La oncena de los Comitecos Radicados en Tuxtla (Coratux) goleó por 4-1 al Deportivo Chiapas, en el duelo estelar de la primera división de la Liga Independiente, celebrado en el campo de Caña Hueca.

Como se pronosticaba, el encuentro fue sumamente parejo, con Alejandro Martínez marcando por Coratux y Oliver Lázaro para San Francisco en el arranque. Pero el partido se decantó con los jugadores que salieron del banquillo de Coratux FC: Hugo Cruz con un doblete y José Trejo inclinaron la balanza.

Otros resultados

En más acciones de la categoría estelar, Deportivo Modelo goleó por 5-2 al DC United con anotaciones de Carlos Manuel Coronel, Cándido Camacho, Yuren Castellano, Miguel Salinas y Yordi Estrada. Del lado contrario descontaron Fabricio Gómez y Rodrigo Mendoza.

Por su parte, Familia FC superó por 3-1 al Croco FC, con doblete de José Domínguez y un tanto de Carlos Cruz, mientras que por su rival el gol del descuento lo anotó Eddy Flores.

En esta jornada se presentó además el empate a uno entre Plásticos Pablín y Deportivo IMMZ. Por los primeros brillaron Braulio Guerrero y Guillermo López.

Goleada de escándalo

En lo que respecta a la segunda división, el resultado más destacado fue la goleada de 9-1 que Guerreros D’ Tadeo propinó al Deportivo Chiapas. Fue una tarde de inspiración para Elí Gómez y Guadalupe Altúzar, quienes aportaron sendos tripletes, en tanto que Alejandro Alegría, César Anza y Jonathan Alfaro completaron la cuenta. El de la honra de su rival lo consiguió Pascual Rodríguez.

En otro resultado sorprendente, Terkos FC arrolló por 4-1 a Macia FC, con doblete de Junior Hernández, además de las anotaciones de Rey Clemente y César Guillén. Del lado opuesto descontó Ángel Nucamendi.

Por su parte, Santa Ana Jr. doblegó por 3-2 a Talentos Better, con par de dianas de Jorge Nucamendi y un tanto de Juan José Chamé. Por el oponente marcaron Yeudiel Bernardo y Gerardo Torres.

Además, Bucanero FC llevó a buen puerto su partido, para imponerse por 3-1 al representativo del Cobach 33, con par de dianas de Fermín Serrano y una de Guadalupe Díaz. Por los cobachenses marcó Carlos González.

Por otra parte, la directiva del popular campeonato capitalino, que preside Luis Gordillo Domínguez, dio a conocer que para esta jornada correspondió descanso al Toluca FC.