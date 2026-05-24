Coratux sorprende al Deportivo IMZZ: 3-2

Coratux FC logró una importante victoria al son de 3 goles a 2 sobre Deportivo IMZZ, en el duelo estelar de la primera división de la Liga Independiente de Futbol Tuxtla, celebrado en el campo del parque La Herradura de esta capital.

Tras poner en pausa la competencia de Copa, se disputó el partido válido por la jornada 7 del campeonato regular, el cual fue de grandes emociones, con el Deportivo IMZZ colocando en predicamentos a su rival con los goles de Leonardo y Alan Barrios, pero la oncena de los Comitecos Radicados en Tuxtla (Coratux) reaccionó y se quedó con los tres puntos con anotaciones de Noé Vázquez, José Chacón y Ángel Abadilla.

En la sorpresa de la jornada, Plásticos Pablín sucumbió por 0-2 frente a su similar del Deportivo Modelo, que se embolsó los tres puntos con goles de Víctor Martínez y Erick Aquino.

En más acciones de la categoría estelar, Familia FC superó 5-1 DC United, en tanto que la directiva del popular campeonato capitalino informó que quedó pendiente el juego de Deportivo San Francisco contra Croco FC.

Acción en segunda división

En lo que se refiere a la categoría de plata se disputaron encuentros de la fecha 5 del Torneo de Copa, destacando el triunfo de Cobach 33 al son de 9-0 sobre Talentos Better, duelo en el que Johan Sánchez se despachó con la cuchara grande, al anotar cinco dianas, mientras que el resto de los goles fueron de Santiago Marroquín, Luis Aguilar, Camilo Ruiz y Jesús Velázquez.

En otra feria de goles, el Deportivo Chiapas apabulló por 8-3 a la oncena de los Guerreros D’ Tadeo. David Juárez lideró el triunfo con un “hat-trick”; Roberto González y Herón Díaz pusieron dobletes, y cerró la cuenta David Díaz. Del contrario, los tres tantos fueron obra de Manuel Sol.

En otro espectacular choque, Terkos FC venció por 4-3 a Masía FC con doblete de Pedro Vilyz, además de las dianas de Rodrigo Ruiz y Daniel Meza. Del lado rival marcaron Ángel Riestra (2) y Adrián Zenteno. Con este resultado, Terkos FC llegó a 12 puntos, para liderar el campeonato de Copa luego de cinco jornadas.

Es importante mencionar que en esta jornada tocó descanso al Santa Ana Jr.

Actividad dominical

Para este domingo 24 de mayo únicamente se programaron cinco partidos, a disputarse en los campos de La Herradura y el parque Caña Hueca. Asimismo, se informó que ya hay dos encuentros resueltos de manera administrativa: Deportivo Modelo gana default ante Familia FC (primera división) y Deportivo Chiapas frente a Santa Ana Jr. (2ª División), en tanto que Masía descansa.