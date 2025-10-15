Cordero y Hernández asumen liderato

Ricardo Cordero y Marco Hernández lograron colocarse al frente de la tabla general de la Carrera Panamericana, arrebatando el liderato a Hilaire y Laura Damiron.

Tras días de intensa competencia y tramos contrarreloj llenos de adrenalina, el binomio se impuso en la Etapa 5 y amplió su ventaja a 3 segundos sobre sus perseguidores más cercanos.

Además de asumir el liderato, el potosino y el morelense rompieron al mando de El Malditillo su marca en la mítica sección de Mil Cumbres, al detener el cronómetro en 10 minutos y 12.9 segundos en los 19.6 kilómetros que conforman este desafiante tramo de montaña.

Percance en Mil Cumbres

Lamentablemente la jornada se interrumpió después de las 11 de la mañana debido a un despiste del auto 113 tripulado por Emilio Velázquez y Javier Marín, a quienes se les reventó una llanta, provocando un impacto contra un grupo de aficionados que observaban el paso de los vehículos en una zona de riesgo de la carretera, por lo que el resto de las actividades quedaron suspendidas.

El comité organizador reportó que, con apoyo de la Guardia Nacional y los servicios de seguridad del estado de Michoacán, se brindaron los primeros auxilios en la zona y se trasladó a las personas al hospital para su valoración, entre ellas Velázquez y Marín.

Se reportaron 7 personas con lesiones no graves y uno más delicado. A su vez, el piloto oaxaqueño resultó con una contusión en el hombro izquierdo que le impidió seguir con la carrera.

Concluye Sport and Classic Tour

Después de cinco días de recorrido desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, pasando por Oaxaca, Puebla, Ciudad de México y Querétaro, los integrantes del Sport and Classic Tour se despidieron de la Panamericana al arribar a la ciudad de Morelia, Michoacán.

Las 20 tripulaciones rodaron por las carreteras de México a bordo de autos Porsche, Mercedes-Benz y Corvette, entre los que predominó el fabricante de Stuttgart.