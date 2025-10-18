Cordero y Hernández, campeones absolutos

Ricardo Cordero y Marco Hernández se coronaron campeones de la edición número 38 de la época moderna de la Carrera Panamericana, que este año celebró además los 75 años de su primer banderazo de salida, efectuado en 1950.

Tras una extraordinaria carrera, que este año tuvo 8 días de competencia —uno más que en años anteriores– y poco más de 4 mil kilómetros de ruta de Chiapas a Zacatecas, el dúo Cordero—Hernández suma ya su séptima corona a bordo de El Malditillo, consolidándose como una de las duplas más exitosas en la historia de este evento. Su constancia, trabajo en equipo y dominio al volante los mantienen en la cima de una de las pruebas más exigentes del Automovilismo.

La segunda posición fue ocupada por Hilaire Damiron al volante de El Commander, junto a su esposa y navegante Laura; mientras que en el tercer peldaño quedaron Carlos Manuel “Char” García y Eduardo Solís.

Siete títulos obtenidos

Con este séptimo campeonato, Cordero logró igualar el récord que ostentaba el legendario Pierre de Thoisy, piloto francés que se llevó su última Panamericana en 2007; en tanto que para Hernández representa su octava estrella en la mítica competición, destacando como el navegante más ganador en la historia de la justa.

El potosino debutó en la Panamericana en 2017, año en que también ganó por primera ocasión cuando cruzó la meta final en Durango. Dos años después, en 2019, y siempre acompañado por Hernández como su navegante, Cordero repitió la proeza y se mantuvo como campeón por cuatro años consecutivos, hasta 2022.

El actual campeón refrendó su dominio en la Carrera Panamericana: luego de haber levantado la corona en 2024, hoy hace historia al conservar el título y alcanzar una hazaña que no se veía desde hace casi dos décadas, igualando la marca que en su momento impuso “El Francés Volador”, como se le conoce a De Thoisy.

Navegante hizo historia

Marco Hernández, quien lleva 15 años compitiendo en esta justa deportiva, es el máximo navegante ganador panamericano, con 8 conquistas, seguido por Eduardo Rodríguez, que acumula tres triunfos. Originario de Morelia, Michoacán, Hernández alcanzó la gloria de la Panamericana por primera ocasión en 2011, al lado del piloto mexicano Ricardo Triviño.

Su trayectoria de éxitos se extendió en 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2024 y ahora en 2025, con Cordero al volante.

El comité organizador confirmó el lamentable fallecimiento de un aficionado, tras el despiste ocurrido el pasado 13 de octubre en el kilómetro 28 de la carretera Morelia-Mil Cumbres, en Michoacán.

La persona permanecía hospitalizada en estado delicado, pero perdió la vida por causa de las complicaciones médicas. La organización envió sus condolencias a familiares y amigos, e informó que se tuvo comunicación directa con la familia para la cobertura de gastos a través de la compañía Quálitas.