Cordero y Hernández defienden su título

La tripulación conformada por Ricardo Cordero y Marco Hernández, al volante de El Malditillo, dio un golpe sobre la mesa durante la primera jornada de la Carrera Panamericana 2026, que se corrió de Chiapas a Veracruz a lo largo de más de 700 kilómetros.

Esta primera etapa combinó la exigencia de siete secciones de velocidad con un extenso recorrido por carretera, y tras completar las pruebas cronometradas, los participantes emprendieron un traslado de más de 450 kilómetros que los llevó hasta la Macroplaza del Malecón, donde cientos de personas los recibieron con entusiasmo.

Cordero y Hernández fueron los primeros en atravesar el arco de llegada, entre los aplausos de la multitud, y en la segunda posición se ubicaron Hilaire y Laura Damiron, con El Commander, mientras que el tercer puesto correspondió al oaxaqueño Emilio Velázquez y su coequipero Javier Marín, quienes compiten con el Golden Tiger.

Tal y como sucedió en Chiapas, a su llegada a Veracruz, los vehículos permanecieron en exhibición sobre el Malecón, donde aficionados y turistas tuvieron la oportunidad de apreciarlos de cerca.

La recepción convirtió este punto del puerto en un espacio de encuentro entre el público y una competencia que, además del desafío deportivo, acerca el Automovilismo a las ciudades y comunidades que forman parte de su ruta.

Jornada complicada

La etapa 1, sin embargo, no estuvo exenta de contratiempos. Los autos de Char García, Benito Guerra Jr. y Federico Juárez presentaron fallas mecánicas que les impidieron completar el recorrido.

Por su parte, Agustín Martínez impactó contra una cuneta y sufrió un despiste que dañó la horquilla de su vehículo, imposibilitándolo para retomar el camino. A estos incidentes se sumó el de Diego Candano, quien sufrió un accidente leve y también tuvo que abandonar la competencia por este día.

Pedrero, en el Top 10

Por su parte, el piloto chiapaneco Jorge Pedrero Zardain, al volante del auto The Champion, tuvo una destacada participación en la primera etapa al ubicarse en el octavo lugar general y segundo de la categoría Turismo de Producción, a tan solo 10 segundos del puntero Benito Guerra, que tuvo un registro de 35.39.4, seguido de Alberto Rodríguez con un tiempo de 37:55.9.

El Studebaker 1953 de Pedrero recorrió más de 450 kilómetros y cronometró 35:49.3, por lo que sigue como candidato firme al título de su categoría.