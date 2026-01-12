Corre Libre celebra una década en movimiento

La pasión por el Atletismo y el sentido de comunidad fueron los protagonistas durante la Carrera de Aniversario organizada por el Club Corre Libre, evento con el que se celebraron 10 años de historia, constancia y crecimiento bajo la dirección del entrenador Alfredo Ruanova.

Alrededor de 50 personas se dieron cita desde temprana hora en el restaurante Las Margaritas, punto que fungió como salida y meta de esta justa atlética que tuvo un ambiente cercano, familiar y de auténtico espíritu deportivo. Corredores de distintas edades se congregaron para ser parte de una celebración que fue más allá de la competencia.

Circuitos

La organización dispuso de dos circuitos, uno de seis y otro de 10 kilómetros, ambos trazados por las principales calles de la colonia Plan de Ayala. Las rutas ofrecieron un recorrido dinámico, con retorno al punto inicial, permitiendo a los participantes mantener un ritmo constante y disfrutar del apoyo de compañeros y vecinos durante el trayecto.

Más allá del cronómetro, el objetivo principal fue conmemorar una década de trabajo continuo. Por ello, todos los corredores que cruzaron la meta recibieron una medalla, símbolo del esfuerzo individual y del camino recorrido como parte de una comunidad que ha sabido consolidarse con el paso del tiempo.

Recuerdos

Al finalizar la carrera, el entrenador Alfredo Ruanova dirigió un mensaje emotivo, recordando los orígenes del club y el motivo que dio vida a Corre Libre. Compartió que el equipo nació cuando compañeros de su generación le pidieron apoyo para mejorar su forma de correr, lo que con el tiempo se transformó en una familia unida por el Atletismo.

“Esto comenzó como un favor entre amigos y hoy es una familia que entrena, se apoya y crece junta. Corre Libre es constancia, disciplina y amistad; mientras tengamos ganas de correr, el club seguirá adelante”, expresó el entrenador ante los asistentes.

Actualmente, el Club Corre Libre mantiene sesiones de entrenamiento los martes y jueves en el parque Caña Hueca, espacio que se ha convertido en su punto de encuentro habitual para preparar competencias y fomentar un estilo de vida activo, abierto a corredores de todos los niveles.

La Carrera de Aniversario dejó en claro que el éxito del club no solo se mide en kilómetros recorridos, sino en los lazos construidos a lo largo de 10 años de esfuerzo compartido, consolidando a Corre Libre como un referente del Atletismo recreativo en la zona.