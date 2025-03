Corre Libre estrena indumentaria

La resiliencia es el emblema del club, representado por el ave fénix en su uniforme. Cortesía

La resiliencia y la libertad forman parte de la identidad del Club Corre Libre, un equipo que ha dejado huella en la comunidad deportiva a lo largo de nueve años. Su historia comenzó con una simple solicitud a Alfredo Ruanova para que enseñara a correr, pero con el tiempo, se transformó en un movimiento que fomenta la actividad física, la cohesión social y el cuidado del medio ambiente.

Ahora, este legado continúa fortaleciéndose con el liderazgo de Erick Durán (Pepe) y Alfredo Guzmán (Noah), quienes se suman a la tarea de guiar a los integrantes del club. A lo largo de los años, más de 600 personas, desde niños hasta adultos mayores, han sido parte de este proyecto, encontrando en el Atletismo un espacio de crecimiento personal y superación.

Para Alfredo Ruanova, el equipo no solo ha servido como una plataforma para mejorar la salud física y mental de sus integrantes, sino que también ha sido un símbolo de resiliencia, representada por su icónica ave fénix. “¿Quién no se ha reinventado con este hermoso deporte? ¿Quién no ha resurgido de las cenizas?”, reflexiona.

Como parte de este constante renacer, los miembros del club presentaron su nueva playera 2025, con la que seguirán participando en competencias y entrenamientos. El parque Bicentenario, un lugar emblemático de la capital chiapaneca, fue el escenario donde se reunieron para capturar este momento especial. Con entusiasmo, prometieron que esta prenda será testigo de nuevas vivencias y de muchas medallas por conquistar.