Correcaminos presenta a jóvenes promesas

El Club Correcaminos Pujiltic tuvo una destacada participación en el Festival Estatal de Velocidad de Patines Sobre Ruedas, en el que sumó diez medallas (una de oro, tres de plata y seis de bronce). El certamen se realizó hace unos días en la pista del Instituto del Deporte, bajo la organización de la Asociación Chiapaneca de Patines Sobre Ruedas.

La competencia reunió a cerca de un centenar de atletas de distintos clubes del estado, convirtiéndose en un espacio importante para el fogueo de nuevos talentos infantiles del patinaje chiapaneco.

Los más destacados

La actuación más sobresaliente fue la de Fernanda Kattaleya Villatoro Guillén, de la categoría Mini, quien conquistó medalla de oro en los 50 metros contra reloj individual, plata en los mil 400 metros salida masiva y bronce en los 300 metros sprint.

En la categoría Biberones, Eliana Sofía Velasco Vargas obtuvo plata en los 200 metros sprint y dos medallas de bronce en las pruebas de 50 metros contra reloj individual y 100 metros más distancia.

Asimismo, Valentina Balderas Solares consiguió dos preseas de bronce en la categoría Micro, mientras que Merydee Hernández García y Luana Mariela Ozuna Cruz también subieron al podio en sus respectivas pruebas.

El club también reconoció el esfuerzo de Allisson del Mar Pérez Díaz, María Guadalupe Velasco Méndez, María José Méndez Suárez y Orlando Joel Álvarez Castañeda, quienes participaron bajo la dirección del entrenador Jorge Alberto Velasco Ozuna.