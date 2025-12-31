Corredores despiden el año con la San Silvestre

En vísperas de la última carrera del año, corredoras y corredores de todas las edades compartieron la alegría de despedir el 2025 juntos, durante la entrega de kits de la Carrera San Silvestre Tuxtla.

Bajo el lema “La última y nos vamos”, llega a diez ediciones, sorteando incluso el año de pandemia (en el que fue virtual), para consolidarse como el ritual que la comunidad runner aguarda para despedir cada año.

Durante la entrega de playeras y números, se palpó la expectación por la carrera, pero no por un posible resultado o tiempo a registrar, sino por la experiencia que vivirán quienes gustan de sumar kilómetros. Un corredor que nunca se ha perdido una de las ediciones de la San Silvestre Tuxtla es Alejandro Ruiz Rodríguez, quien compartió su alegría de llegar a la décima.

“Estamos muy contentos y vemos a muchos participantes que se suman a este gran evento, cerrando el año motivados, alegres y con el ánimo de seguir con más ediciones en San Silvestre. ¡Qué sean muchos años más! Yo les deseo un buen año y que sigan participando y se sumen más jóvenes a esta noble causa”, expresó.

Juan Meza Aguayo, otro de los atletas asiduos, comentó que en sus 43 años como corredor, nunca ha faltado a una edición de la San Silvestre, y felicitó a la organización y patrocinadores que la hacen posible, además de convocar a quienes aún no se han unido a ponerla en su calendario. “Los invitamos a que participen en la edición del próximo año y feliz 2026. ¡Ánimo!”, agregó.

Rutas y arranque

Con el propósito de no entorpecer el flujo vehicular en la zona poniente de la capital, el evento comenzará a las 6 de la mañana. Elementos de Tránsito Municipal cerrarán las vialidades por las que pasarán los corredores.

Para los 5 kilómetros la ruta es partiendo de Vips Poniente sobre el bulevar Belisario Domínguez, rumbo al crucero de la Unicach, para regresar por la misma vía hasta el retorno frente a la Unach, terminando el recorrido en el mismo punto de salida.

Los 10 kilómetros inician también desde Vips Poniente sobre el bulevar Belisario Domínguez hasta llegar a la 11ª Oriente (antes del crucero del 5 de Mayo), para regresar hasta el retorno frente a la Unach y terminar en el punto de salida.