Corredores disfrutan de una deliciosa competencia

Con la participación de 600 corredores, la mañana de este domingo se llevó a cabo en Tuxtla Gutiérrez la primera edición de la Carrera de la Comisión 2026, competencia de cinco kilómetros que reunió a participantes de diferentes edades para formar parte de una jornada deportiva enmarcada en la celebración del 47 aniversario de Taquitos de la Comisión.

El circuito permitió a los corredores recorrer cinco kilómetros por las calles de la capital chiapaneca, en una competencia que combinó la actividad física con el festejo de una tradición que durante décadas ha formado parte de la vida cotidiana de los chiapanecos.

Desde temprana hora, los participantes se dieron cita para tomar parte en esta primera edición, con el objetivo de completar el recorrido y buscar los primeros lugares de sus respectivas ramas. El ambiente previo a la salida estuvo marcado por la convivencia entre corredores, familias y aficionados al Atletismo.

Ganadores

En la rama femenil, Ericka Yareli Aguilar fue la primera corredora en cruzar la línea de meta, quedándose con el triunfo de la competencia. El segundo lugar correspondió a Aleyda Hernández, mientras que Jennifer Moreno Lara completó el podio femenil al finalizar en la tercera posición.

Dentro de la rama varonil, Javier Alonso se llevó el primer lugar después de completar el circuito de cinco kilómetros con el mejor registro de la jornada. Darinel Domínguez ocupó la segunda posición, seguido por Mauricio Pérez, quien terminó en el tercer puesto.

De esta manera, los seis primeros lugares de ambas ramas quedaron definidos en una jornada que tuvo como principal característica la participación masiva de corredores, quienes respondieron a la convocatoria para ser parte de la primera edición de esta carrera.

La competencia se desarrolló como parte de los festejos por el 47 aniversario de Taquitos de la Comisión, incorporando el deporte a las actividades conmemorativas y utilizando el recorrido de cinco kilómetros como punto de encuentro para corredores y familias.

Además de la competencia deportiva, la jornada tuvo un significado especial al rendir homenaje a doña Arminda Chacón Paredes, fundadora de Taquitos de la Comisión, a quien se reconoció por su esfuerzo y dedicación para preservar a través de los años una tradición vinculada con el sabor chiapaneco.

La primera edición de la Carrera de la Comisión 2026 permitió así reunir en un mismo escenario la práctica del Atletismo y la celebración de una historia construida a lo largo de 47 años, con una participación que alcanzó los 600 competidores.

El resultado dejó una primera edición con amplia respuesta por parte de los corredores, además de establecer un precedente para una competencia que buscó convertir los kilómetros en parte de la celebración y mantener el vínculo entre el deporte, la convivencia y las tradiciones de Chiapas.