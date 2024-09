Corredores disfrutan el ambiente previo

Orgullosos y felices en las horas previas a su participación en el Medio Maratón Farrera en Chiapas 2024. Cortesía

En un ambiente de fiesta, cientos de corredores se presentaron a la entrega de kits del Medio Maratón Farrera en Chiapas 2024, justa que tendrá lugar este domingo 15 de septiembre, desde las 6 de la mañana, en Tuxtla Gutiérrez.

La entrega de “jerseys”, números de corredores y activación de chips se realizó en las instalaciones del Hotel Holiday Inn, donde además se montó una exposición de servicios y productos afines al “running”, así como de patrocinadores que organizaron diferentes dinámicas para obsequiar “souvenirs”.

Claudia Valadez, representante del comité organizador, resaltó que en esta actividad se contó con 14 emprendimientos que pusieron a disposición de los corredores desde tenis hasta masajes, con el fin de fomentar la economía local.

Freddy Valencia, “El Puma”, uno de los atletas más longevos que estará en la justa, motivó a los presentes a dar su mejor esfuerzo en el medio maratón y a seguir practicando deporte para mantenerse sanos.

“Todo va a salir bien porque es una carrera tradicional de Farrera y me da gusto verla como una realidad, y me siento más motivo para también motivar a los demás corredores con el grito de ‘¡vamos, ancianos!, ¡que no se note que entraron al botanero!’, o ‘¡échenle ganas!’. Me da gusto correr esta carrera porque los voy motivando a todos”, comentó.

Finalmente, se confirmó que el evento contará con más de mil participantes para esta que será su tercera edición, la cual por primera vez se efectúa en el marco de las fiestas patrias, lo que le dará un toque distintivo este año.