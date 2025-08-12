Corredores se suman al Social Run

Con el objetivo de estrechar lazos entre la comunidad atlética y al mismo tiempo continuar con su preparación rumbo al Medio Maratón Farrera 2025, el domingo se llevó a cabo el primer Social Run, una jornada que mezcló entrenamiento y convivencia.

El punto de encuentro fue el restaurante Vips Poniente, donde cerca de 70 corredores, entre integrantes de clubes locales y personal del Grupo Farrera —tanto del área administrativa como del sector de alimentos—, se dieron cita desde temprana hora. La ruta contempló 5 kilómetros, con un enfoque recreativo, buscando fomentar la unidad y el entusiasmo rumbo al evento del 24 de agosto, fecha en la que también se celebrará el 90º aniversario del corporativo.

Minutos antes de las 6:00 horas, el entrenador Rey López, del club GoRun y miembro del comité organizador, dirigió una breve sesión de calentamiento. Posteriormente, dio la señal de salida para que los participantes avanzaran sobre el bulevar Belisario Domínguez en dirección oriente, con retorno en las inmediaciones de la Rectoría de la Unicach, para regresar al punto inicial.

A lo largo del recorrido hubo sonrisas, charlas amenas e incluso cánticos que reflejaron el espíritu positivo de los asistentes. Muchos aprovecharon para probar su paso y medir sensaciones antes de enfrentar las distancias oficiales: 21 kilómetros para las categorías libre, master y veteranos, y 10 kilómetros para la rama libre, en modalidades femenil y varonil.

Este año el Medio Maratón Farrera repartirá una bolsa de 100 mil pesos en premios y tendrá como salida el parque central de Tuxtla Gutiérrez, a las 6 de la mañana. El Social Run sirvió como un ensayo general y un impulso anímico para quienes buscarán superar sus marcas.

Al concluir los 5 kilómetros, los corredores fueron invitados a ingresar al restaurante, donde pudieron reponer energías con agua, fruta, café y pan recién horneado. Además, se llevó a cabo una rifa de obsequios para aquellos que ya cuentan con su inscripción confirmada.

Rey López agradeció la asistencia y destacó la importancia de incluir esta actividad como antesala del Medio Maratón, subrayando que el cupo está a punto de llenarse, pues las inscripciones están cerca del 90 por ciento, con un máximo de mil participantes.

El Social Run dejó en claro que más allá de la competencia, el Atletismo también es una oportunidad para crear comunidad y compartir experiencias que trascienden el cronómetro.