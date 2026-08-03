Corren 3 mil 900 por la Paz en Chiapas

Con la participación de más de tres mil 900 corredoras y corredores, Chiapas vivió una auténtica fiesta deportiva durante la 2.ª Carrera por la Paz, evento organizado por el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana (CEPSVyPC), que reunió a atletas, familias, clubes de corredores y ciudadanía en general con el objetivo de fomentar la convivencia, la prevención social de la violencia y los hábitos saludables mediante el deporte.

Desde temprana hora, cientos de participantes comenzaron a concentrarse para formar parte de una jornada que destacó por el ambiente familiar y el entusiasmo de quienes recorrieron la ruta con un mismo propósito: fortalecer la cultura de la paz a través de la actividad física.

El banderazo oficial de salida fue encabezado por el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, en representación del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, acompañado por Yolanda Alfaro, directora general del CEPSVyPC. También asistieron Lesdy Calvo, directora general de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (Ceeav), y José Llaven, director general del Centro Estatal de Control de Confianza Certificado (C3).

Durante el acto protocolario, las autoridades coincidieron en que el deporte representa una herramienta fundamental para fortalecer el tejido social, impulsar la participación ciudadana y promover valores como el respeto, la solidaridad y el trabajo en equipo, elementos que contribuyen a la construcción de comunidades más seguras y pacíficas.

Ganadores

En el aspecto competitivo, la categoría Libre ofreció un alto nivel entre los participantes. En la rama femenil, Yanet Escobar López conquistó el primer lugar, seguida por Montserrat Rincón Gordillo y Erika Yarely Aguilar González, quienes completaron el podio.

Mientras tanto, en la rama varonil, Jorge Luis Guizar Aguilar se adjudicó la victoria, dejando el segundo puesto para Javier Alonso De la Cruz y el tercer lugar para Brayan Vázquez Pérez. Los resultados correspondientes a la categoría de personas con discapacidad serán dados a conocer posteriormente por el comité organizador.

Más allá de los resultados, la carrera volvió a consolidarse como un espacio de integración social, donde personas de todas las edades compartieron una mañana de convivencia y actividad física, reafirmando el compromiso de las instituciones y de la ciudadanía con la construcción de una cultura de paz.

Salud

La exitosa convocatoria confirmó el crecimiento de esta iniciativa, que en su segunda edición logró reunir a miles de participantes y fortalecer el mensaje de que el deporte es un aliado para generar entornos más saludables, participativos y unidos, consolidándose como una de las actividades atléticas y sociales más importantes del estado.