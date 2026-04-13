Corren Conejos de Corazón en Tuxtla

Con una notable respuesta por parte de la comunidad runner, la quinta edición de la carrera Conejos de Corazón se llevó a cabo con éxito en Tuxtla Gutiérrez, reuniendo a 650 participantes que desafiaron los circuitos de 5 y 10 kilómetros en un ambiente familiar, competitivo y lleno de entusiasmo.

Desde temprana hora, el punto de salida y meta en el parque de la Marimba se convirtió en el epicentro de la actividad, donde atletas de distintas edades y niveles se dieron cita para formar parte de este evento que ya se ha consolidado como una tradición dentro del calendario atlético chiapaneco.

10 kilómetros

El recorrido de 10 kilómetros presentó un trazado exigente que atravesó importantes vialidades de la capital, incluyendo tramos sobre el bulevar Belisario Domínguez y zonas emblemáticas como el parque Caña Hueca, poniendo a prueba la resistencia y estrategia de los corredores. Por su parte, la ruta de 5 kilómetros ofreció una alternativa más accesible, ideal para corredores recreativos y familias que buscaban sumarse a la experiencia.

5 kilómetros

En la distancia de 5K varonil, el primer lugar fue para Adrián Márquez, quien cruzó la meta con un tiempo de 18:00 minutos, seguido muy de cerca por Darinel Domínguez con 18:03, mientras que Emmanuel Sánchez completó el podio con 19:09. En la rama femenil, el triunfo fue para Chantal Gómez con 22:01, seguida por Paty Solís (22:07) y Denisse Lami (22:15).

Dentro de los 10 kilómetros, los mejores tiempos fueron protagonizados por Javier Alonso, quien se llevó el primer puesto con un registro de 33:36, seguido por Jonathan con 34:54 y Benjamín Gálvez con 34:56, en una cerrada competencia que mantuvo la emoción hasta los últimos metros.

Para las féminas la vencedora fue Janeth Escobar con un tiempo de 37:43, seguida de Ingris Santos con un lapso de 41:11 y Dareka Pantoja completó el podio luego de 41 minutos y 35 segundos.

También se reconoció a los ganadores de categorías como Máster y Veteranos, destacando la participación de corredores experimentados que continúan demostrando su calidad y pasión por el Atletismo, aportando gran nivel a la competencia.

Más allá de los resultados, la carrera destacó por su organización, seguridad en ruta y el ambiente festivo que se vivió en cada kilómetro, con puntos de hidratación, animación y el respaldo del público que alentó a los competidores durante todo el trayecto.

Conejos de Corazón reafirma así su impacto positivo, no solo como una competencia deportiva, sino como un evento que promueve la convivencia, la activación física y el amor por el Atletismo en Chiapas, consolidándose como una de las carreras más esperadas por la comunidad.