Corren por la inclusión en el deporte

Con una participación histórica de 680 atletas con discapacidad, la 12ª edición de la carrera Igualdad para Todos en el Deporte se celebró con rotundo éxito en el parque de la Marimba de Tuxtla Gutiérrez, consolidándose como uno de los eventos de inclusión deportiva más importantes del estado.

Desde las primeras horas del domingo, el ambiente fue de entusiasmo y compañerismo. Niñas, niños y jóvenes provenientes de distintas instituciones dedicadas a la atención de personas con discapacidad se dieron cita para formar parte de esta experiencia que promueve la igualdad de oportunidades a través del Atletismo.

Distancias

Las competencias se desarrollaron en las distancias de 50, 100, 200, 300, 500, 1000 y 1500 metros, en rama femenil y varonil, con todos los hits en modalidad mixta. Cada salida estuvo cargada de emoción, mientras familias, docentes y público en general alentaban con aplausos constantes, generando un entorno seguro, accesible y motivador.

La jornada inició con la entrega de kits y posteriormente se realizó una carrera de exhibición con invitadas e invitados especiales, lo que permitió encender el ánimo previo al arranque oficial. La logística fue puntual, con rutas claramente delimitadas sobre la avenida central y calles aledañas, garantizando el bienestar de las y los competidores.

Emotivo

Uno de los momentos más significativos fue la entrega de medallas al término de cada hit, reconociendo el esfuerzo individual de cada atleta. Más allá de los tiempos registrados, la verdadera victoria estuvo en la superación personal, la convivencia y el fortalecimiento de la autoestima.

El coordinador general del evento, el psicólogo Héctor Espinosa Valadez, destacó la relevancia de continuar impulsando este tipo de espacios. “La inclusión no es un acto de buena voluntad, es un derecho. Cuando abrimos escenarios deportivos para todas y todos, estamos construyendo una sociedad más justa, más empática y más humana. Ver a 680 atletas participando nos confirma que vamos por el camino correcto”, expresó.

Asimismo, reconoció el trabajo conjunto de docentes, madres y padres de familia, quienes desempeñan un papel esencial en el desarrollo integral de las y los jóvenes. Señaló que el deporte es una herramienta poderosa para fortalecer habilidades físicas, sociales y emocionales, fomentando independencia y seguridad.

La 12ª edición de Igualdad para Todos en el Deporte Chiapas dejó claro que la inclusión es una práctica posible cuando existe coordinación, sensibilidad y compromiso institucional. El parque de la Marimba se convirtió, una vez más, en el escenario donde la igualdad se vivió paso a paso, demostrando que el deporte no excluye, sino une y transforma.