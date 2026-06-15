Corren por la vida en Chiapa de Corzo

Con una destacada participación de corredores de diferentes municipios del estado, la mañana de este domingo se celebró con éxito la primera edición de la Carrera del Donante Voluntario 5K en Chiapa de Corzo, evento que tuvo como principal objetivo fomentar la cultura de la donación altruista de sangre y crear conciencia sobre la importancia de este acto que puede salvar vidas.

La competencia reunió a atletas, familias, integrantes de clubes de corredores y ciudadanos comprometidos con las causas sociales, quienes se sumaron a esta iniciativa realizada en el marco del mes de la donación de sangre. Desde temprana hora, los participantes se concentraron para formar parte de una actividad que combinó la promoción de hábitos saludables con un mensaje de solidaridad y responsabilidad social.

La ruta oficial de cinco kilómetros recorrió algunas de las principales vialidades de Chiapa de Corzo. El trayecto contempló sectores de San Gregorio, San Vicente y San Jacinto, pasando por avenidas importantes como Ángel Albino Corzo, Independencia y Capitán Vicente López, además de calles emblemáticas de la ciudad. La organización también dispuso de puntos de hidratación estratégicamente ubicados para garantizar la seguridad y el bienestar de los competidores.

Desde el disparo de salida, los corredores imprimieron un ritmo intenso a la prueba. En la rama varonil, Diego Santiago mostró gran consistencia durante todo el recorrido para cruzar la meta en el primer lugar con un tiempo de 20 minutos y 26 segundos. La segunda posición fue para Óscar Vázquez, quien registró 20:51, mientras que Javier Hernández completó el podio al detener el cronómetro en 21:23.

Por su parte, la categoría femenil ofreció una competencia muy disputada. Nanci Vázquez se quedó con el sitio de honor al completar el recorrido en 25 minutos y 38 segundos. El segundo puesto correspondió a Areli de Jesús Hernández con un tiempo de 27:22, mientras que Yuridiana Moreno ocupó la tercera posición al finalizar la prueba en 28:13.

Respuesta

Además de reconocer el esfuerzo deportivo de los ganadores, los organizadores destacaron la respuesta positiva de la ciudadanía a una actividad que busca sensibilizar a la población sobre la necesidad permanente de contar con donadores voluntarios de sangre. De acuerdo con los promotores del evento, una sola donación puede beneficiar a varias personas que enfrentan procedimientos médicos, tratamientos especializados o situaciones de emergencia.

La Carrera del Donante Voluntario nació con la intención de convertirse en una tradición dentro del calendario atlético de Chiapas, promoviendo no solo la activación física, sino también valores como la empatía, la solidaridad y el compromiso con la salud pública.

Al término de la jornada se realizó la premiación de los primeros lugares y se agradeció la participación de todos los asistentes, quienes con su presencia respaldaron una causa que busca generar un impacto positivo en la sociedad.