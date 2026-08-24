Corren por una causa muy “perruna”

La mañana de este domingo, Tuxtla Gutiérrez fue escenario de una carrera diferente, donde el deporte y el amor por los animales se unieron durante el Croquetatón 2026, justa atlética que reunió a alrededor de 300 corredores que participaron acompañados por sus mascotas.

Desde temprana hora, el Parque de la Mujer Soldado recibió a los participantes que se dieron cita para formar parte de esta edición, en un ambiente familiar y de convivencia, con perros de diferentes tamaños y razas que también fueron protagonistas de la jornada.

La salida y meta estuvieron ubicadas en el Parque de la Mujer Soldado, desde donde los corredores emprendieron un recorrido de dos kilómetros por diferentes vialidades de la capital chiapaneca. La ruta contempló salir con dirección hacia Las Palmas, realizar el retorno y posteriormente dirigirse rumbo al estadio, donde se encontraba otro punto de retorno para finalmente tomar el camino de regreso hacia la zona de meta.

Objetivos

Uno de los principales objetivos del Croquetatón 2026 fue apoyar al proyecto Dejando Huella, grupo dedicado a brindar ayuda a perritos que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Por ello, todo lo recaudado durante la competencia fue destinado a esta causa, buscando contribuir a las acciones que realiza el grupo en favor de los animales que requieren atención y apoyo.

Además de las aportaciones económicas, la convocatoria también permitió reunir alimento para los perros atendidos por el proyecto. La respuesta de los participantes y la sociedad permitió alcanzar cerca de una tonelada de alimento, que será destinada a continuar con la labor de Dejando Huella.

Ganadores

El Croquetatón también contó con una categoría libre para quienes quisieran participar sin mascota. De esta manera, la organización abrió la posibilidad de que más corredores se sumaran a la causa y compitieran de manera individual.

En la rama varonil libre, el primer lugar fue para Jesús López, seguido por Óscar Fabricio, quien obtuvo la segunda posición, mientras que Alexis Coutiño completó el podio en el tercer puesto.

Dentro de la rama femenil libre, Brenda Mora se quedó con la primera posición. El segundo lugar correspondió a Alejandra Cruz, mientras que Tania Yong ocupó el tercer puesto.

La competencia principal, protagonizada por corredores junto a sus mascotas, también entregó a sus ganadores. Luis Armando y Tete fueron los campeones de esta modalidad, seguidos por Franco González y Mía, quienes finalizaron en la segunda posición.

El tercer lugar correspondió a Manuel Escobar y Beli, quienes completaron el podio de una competencia que tuvo como característica principal la participación conjunta entre corredores y sus compañeros de cuatro patas.

Más allá de los resultados deportivos, el Croquetatón 2026 cumplió con el objetivo de generar un espacio de convivencia y, al mismo tiempo, sumar esfuerzos para apoyar a perros en situación de vulnerabilidad.