Corren por una noble causa en Tuxtla

Con una gran respuesta de la ciudadanía chiapaneca, se llevó a cabo con éxito la carrera pedestre Corramos por Ellas 5K, organizada por Ángeles Pro Cáncer de Seno A.C., evento que reunió a cerca de 400 participantes en una mañana llena de actividad física, solidaridad y conciencia social en Tuxtla Gutiérrez.

Desde temprana hora, corredores de diferentes edades se dieron cita en el parque de la Juventud para formar parte de esta iniciativa que tuvo como objetivo recaudar fondos y generar conciencia sobre la lucha contra el cáncer de mama. El ambiente estuvo marcado por el color rosa, símbolo de esperanza y apoyo para miles de mujeres que enfrentan esta enfermedad.

Asistentes

Familias completas, atletas experimentados, clubes de corredores y personas que se iniciaban en este tipo de pruebas participaron en el recorrido de cinco kilómetros, que concluyó en la Calzada de las Personas Ilustres.

Uno de los aspectos más destacados de la jornada fue la excelente organización del evento, que contó con el respaldo del club Corre Libre, cuyos integrantes colaboraron como parte del staff para brindar apoyo logístico, orientación y seguridad a los participantes durante toda la ruta.

A lo largo del trayecto, los asistentes disfrutaron de una experiencia deportiva diferente, donde el objetivo principal fue apoyar una causa social de gran importancia. Al cruzar la meta, todos los corredores recibieron una medalla conmemorativa como reconocimiento a su esfuerzo y participación.

Ganadores

La competencia también contempló premiación económica para los mejores tiempos en las ramas femenil y varonil. En la categoría femenil, la ganadora absoluta fue Erika Argüelles, quien registró un tiempo de 20 minutos con 58 segundos. La segunda posición correspondió a Ana Sánchez Ruiz con 21:50, mientras que Valeria Keiri Valeria finalizó en el tercer puesto con 22:06.

Por su parte, en la rama varonil el primer lugar fue para Alonso de la Cruz con un destacado tiempo de 18 minutos y 08 segundos. El segundo puesto quedó en manos de Óscar Usiel con 18:52, mientras que Samuel Solís se ubicó tercero con registro de 20:30.

La carrera concluyó entre aplausos, fotografías y muestras de agradecimiento por parte de los organizadores, quienes reconocieron el respaldo de la comunidad chiapaneca para hacer posible esta actividad. Una vez más, el deporte demostró ser una poderosa herramienta para unir esfuerzos en beneficio de quienes más lo necesitan.