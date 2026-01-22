Correr por Angie tendrá segunda edición

La carrera con causa ¡Qué Padre Correr por Angie! presentó oficialmente su segunda edición, la mañana del miércoles, ante los medios de comunicación, confirmando que el evento atlético se consolida como una de las actividades altruista más representativas en el municipio de Berriozábal.

Durante la conferencia, los organizadores dieron detalles de esta justa de 5 kilómetros que se llevará a cabo el próximo 1 de febrero, con salida programada a las 7:00 horas, teniendo como punto de partida y meta la Unidad Deportiva de Berriozábal, escenario que nuevamente recibirá a corredores locales y de municipios cercanos.

Destacaron que esta carrera mantiene su esencia solidaria, reforzando el mensaje de conciencia y apoyo, además de fomentar la activación física y la convivencia familiar. Se informó que el evento contará con ramas varonil y femenil, en categoría libre, y que se abrirá la categoría master una vez alcanzadas al menos diez inscripciones.

En cuanto a los registros, anunciaron dos modalidades: kit básico y kit completo, ambos con beneficios para los participantes como hidratación, medalla conmemorativa, bienvenida y fotografía en ruta, además de la playera oficial en el paquete completo.

Asimismo, dieron a conocer la bolsa de premiación en efectivo, la cual se repartirá entre los tres primeros lugares de cada rama, reforzando el atractivo del evento sin perder su enfoque social.

Finalmente, los responsables del evento hicieron la invitación a clubes, atletas independientes y público en general a sumarse a esta segunda edición, reiterando que cada paso dado en la ruta representa apoyo, solidaridad y compromiso con la causa que da nombre a la carrera.