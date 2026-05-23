Correrán por una rica tradición en Tuxtla

Con el objetivo de fomentar la actividad física y la convivencia familiar, así como fortalecer los lazos con la comunidad chiapaneca, fue presentada la primera edición de la Carrera Pedestre Taquitos de la Comisión, que se celebrará el domingo 13 de septiembre en Tuxtla Gutiérrez y espera reunir a cientos de corredores de diferentes edades.

La conferencia de prensa contó con la presencia de Eduardo Camacho, representante de Tacos de la Comisión; Germán Sarmiento, representante de la empresa, y Dareka Pantoja, coordinadora general de la justa atlética, quienes dieron detalles de esta novedosa iniciativa que busca combinar el deporte con el espíritu de convivencia que caracteriza a la conocida cadena de restaurantes.

En la presentación informaron que la carrera tendrá una distancia de 5 kilómetros, y que la salida y la meta estarán ubicadas en la sucursal de la 16ª Poniente, considerada la primera sede de la empresa en la capital chiapaneca.

Ruta y registros

El recorrido contempla avanzar por la 5ª Norte hacia la colonia Los Sabinos, para posteriormente incorporarse al bulevar Belisario Domínguez. Los participantes continuarán hasta el parque Bicentenario, de donde retornarán para dirigirse hacia el conocido Puente de Colores y finalmente regresar al punto de partida.

Los organizadores destacaron que el costo de inscripción será de 200 pesos por participante, cuota que incluye playera conmemorativa y medalla de finalista. Además, se anunció que el evento contará con un cupo limitado a 300 folios, por lo que se recomienda a los interesados asegurar su lugar con anticipación.

Otro de los atractivos será la premiación en efectivo para las ramas varonil y femenil. Los ganadores absolutos recibirán mil 500 pesos para el primer puesto, mil pesos para el segundo y 500 pesos para quien concluya en la tercera posición.

Las inscripciones ya están disponibles en todas las sucursales de Tacos de la Comisión y permanecerán abiertas hasta agotar existencias. Con esta primera edición, la empresa busca consolidar una tradición deportiva que impulse hábitos saludables y promueva la participación ciudadana a través de eventos recreativos de calidad.