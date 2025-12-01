Corrida Decembrina 2025 en San Cristóbal

La empresa Espectáculos Taurinos Ramírez anunció oficialmente la Corrida Decembrina 2025, programada para el domingo 7 de diciembre en la Plaza de Toros “La Coleta” de San Cristóbal de Las Casas, a partir de las 16:30 horas.

El cartel está encabezado por el rejoneador Mario Sandoval, acompañado por los Forcados Mexicanos, además de los matadores Octavio García “El Payo”, Arturo Gilio y Héctor Gabriel.

Los protagonistas enfrentarán siete toros de la ganadería Núñez de Olmo, ubicada en San José Chapa, Puebla, conocidos por su presencia y trapío.

La empresa informó que los astados llegarán a las corraletas de La Coleta el jueves 4 de diciembre, con un peso promedio de entre 480 y 500 kilos, cumpliendo así con los estándares para este tipo de festejos.

Dos llaman la atención

Los toreros “El Payo” y Arturo Gilio, quienes recientemente salieron en hombros en la Monumental de Monterrey, compartirán el ruedo con Héctor Gabriel, considerado una de las jóvenes promesas mexicanas. Se espera un duelo de alto nivel entre los dos matadores de más experiencia.

El cartel se completa con la actuación del rejoneador Mario Sandoval y la participación de los Forcados Mexicanos, para dar mayor lustre al festejo taurino.

Los boletos ya están disponibles en los puntos de venta habituales en San Cristóbal de Las Casas, con precios de 400 pesos en sol general y 500 pesos en sombra, además de los tendidos de primera a tercera fila.