Coutiño cumplió el sueño de su infancia

Jorge Emilio Coutiño Espinosa disputó sus primeros 37 minutos como futbolista profesional y lo hizo con la camiseta del equipo de su estado natal: Jaguares FC.

Nacido en Venustiano Carranza, Chiapas, y con apenas 18 años de edad, “Pepi” entró de cambio a los 63 minutos del duelo de la fecha 11, en el que los felinos golearon por 4-1 al Acatlán, logrando acoplarse al engranaje ofensivo y participando incluso con asistencia en el último tanto del encuentro que se desarrolló ante poco más de 6 mil fanáticos en el estadio Zoque Víctor Manuel Reyna”.

“Es un debut soñado, lo vengo trabajando desde hace siete meses hasta que que por fin hoy se me da la oportunidad”, expresó el jugador después del partido.

Reconoció que no esperaba este momento de ser llamado por el entrenador José Luis Trejo para entrar al campo, “pero confiaba en mí, en que iba a pasar, y fue algo muy sorprendente porque desde mi casa salí con Dios, dije que Dios me iba a dar el día y se me dio”.

“Significa mucho porque desde pequeño apoyaba mucho al equipo cuando estaba en primera (división), y quién diría que hoy lo estoy representando”, agregó.

Sobre su debut, remarcó que nunca había jugado profesionalmente, y ahora con Jaguares FC tienen la oportunidad de aportar minutos para la regla de menores. “Vengo de un pueblito, que es Venustiano Carranza, Chiapas, y ahí no hay escuelas o algo para sobresalir en el Futbol, y vengo con Dios que me dio la varita mágica”, comentó.

En este mismo tenor, recordó que su oportunidad con Jaguares FC se dio gracias a su padre, quien le compartió la convocatoria de las visorías a las que el club convocó en julio del año pasado, luego de verla en redes sociales.

“Vine a Tuxtla (Gutiérrez), a la cancha Salvador Cabañas, y éramos más de 700 muchachos, si no mal recuerdo, y sí estaba muy dura la competencia y yo fui el afortunado que escogieron”, recordó.

Finalmente, se sumó a la causa felina, pues el equipo está peleando por la calificación a la Liguilla, pero en adelante vienen tres partidos con puntos cruciales en disputa.

“Le doy el mensaje a la afición de que nos sigan apoyando, porque esto todavía no se acaba, nosotros sabemos que vamos a llegar muy lejos”, sentenció.