Coutiño guía a Lechuzas a otra victoria

De la mano de Jorge Coutiño, Lechuzas UPGCH se impuso por 2-0 ante Pavones ADMC en un nuevo derbi tuxtleco de la Liga TDP. El partido de la fecha 19 de la Liga TDP se disputó ante una buena entrada en el estadio Flor de Sospó.

Los universitarios desplegaron el Futbol ofensivo que los caracteriza y en menos de cinco minutos ya habían estrellado un par de balones en los postes, mediante remates de cabeza de Darinel Cabrera y Édgar Ballinas.

Cristopher Ruiz también se quedó cerca de anotar, en un mano a mano contra el arquero Gabriel Morales, pero este último tapó su disparo con el pie.

Doblete de Coutiño

El premio a la insistencia para los universitarios llegó al minuto 26, cuando en un tiro de esquina Jorge Coutiño apareció a primer poste para ganar el salto a la defensa y cabecear a primer palo para poner el 1-0.

Antes de irse al descanso del medio tiempo —al minuto 42—, Diego Escobar desbordó por la banda izquierda y mandó centro preciso a la colocación de Coutiño, que con otro testarazo puso el 2-0.

Porteros se lucieron

En el complemento, el local buscó ampliar la diferencia y estuvo cerca en tres diferentes cobros de tiros libres, uno de Édgar Ballinas y dos de Diego Velasco que el portero sacó con apuros.

Pavones arriesgó un poco más en su planteamiento y exigió en par de ocasiones sobre el final, pero Ángel Barrios tapó primero un cabezazo de Robert Toalá y luego tapó un disparo a quemarropa de Jesús Ramírez para dejar el marcador en el 2-0 definitivo.

Con este triunfo, Lechuzas se mantiene como líder del grupo 2 con 48 unidades, mientras que Pavones se queda con 25 puntos.