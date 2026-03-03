Coventry School arranca con goleada

Con una exhibición ofensiva contundente, Coventry School firmó un debut demoledor dentro del Futbolito Bimbo 2026 en la rama femenil al imponerse por marcador de 10-1 ante Instituto Andes en duelo celebrado en las instalaciones de Futbol Total.

Desde el silbatazo inicial, las Hawks dejaron en claro su intención de marcar territorio en el torneo. Con orden táctico, presión alta y una notable conexión entre líneas, el conjunto dirigido por Edi Cabrera tomó el control absoluto del encuentro, generando constantes llegadas al arco rival.

Figura

La gran figura de la mañana fue Carmen Hernández, quien protagonizó una actuación histórica al anotar los diez goles de su escuadra. Su contundencia frente al marco y su capacidad para aparecer en los momentos clave marcaron diferencia en un partido en el que la ofensiva de Coventry fue simplemente imparable.

Sin embargo, más allá de la brillante actuación individual, la victoria se construyó desde el trabajo colectivo. La zaga mostró solidez, el mediocampo administró con inteligencia cada balón y el ataque fue letal en cada aproximación. El equipo demostró intensidad, disciplina y hambre de triunfo, cualidades que las llevaron a conquistar el título el año pasado y que ahora buscan refrendar.

Con este resultado, Coventry School manda un mensaje claro al resto de los participantes: las campeonas están listas para defender la corona. El arranque no pudo ser más convincente y fortalece la confianza de un plantel que combina talento, experiencia y determinación.

Próximo duelo

El próximo compromiso de las Hawks será el 5 de marzo a las 10 de la mañana, cuando se midan con la primaria Aquiles Serdán Alatriste, en un encuentro que pondrá nuevamente a prueba su capacidad competitiva en esta fase inicial.

La alineación de Coventry estuvo conformada por Kiusvet Manso, Diana Taboada, Sara Lezama, Andrea Hidalgo, Carmen Hernández, Emilia de Steur, Valentina Soriano, Sophie Sáez y Ana Liévano, bajo la dirección técnica de Edi Cabrera.

El Futbolito Bimbo 2026 apenas comienza, pero Coventry School ya dejó huella con un arranque demoledor que ilusiona a su comunidad educativa y reafirma su objetivo: ir con todo en busca del bicampeonato.