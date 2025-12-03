“CR7” y Portugal reinauguran el estadio Banorte

Este martes, la selección mexicana confirmó que para la reapertura del estadio Banorte (también conocido como estadio Azteca), el combinado azteca se enfrentará a la escuadra de Portugal, el sábado 28 de marzo de 2026, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México. En la misma Fecha FIFA de marzo el Tri se medirá ante Bélgica.

Esta será la primera ocasión en la historia que Cristiano Ronaldo pise territorio mexicano para jugar con su selección. El anuncio llega acompañado de otra prueba importante para el Tricolor: un duelo ante Bélgica el 31 de marzo. Pero es el choque frente a Portugal el que concentra todas las miradas. Aquí te contamos cuándo se juega, dónde será, cómo llegar, cómo van los antecedentes, y qué se sabe de los boletos.

Será el primer partido del Tricolor en el Coloso de Santa Úrsula tras las remodelaciones iniciadas en junio de 2024 y uno de los ensayos más importantes rumbo al Mundial 2026. La Federación Mexicana de Futbol confirmó que este encuentro, además de funcionar como preparación mundialista, servirá para reinaugurar oficialmente el estadio más emblemático del país.

La sede del México contra Portugal será el estadio Azteca, el más emblemático del Futbol en México y uno de los templos mundialistas más importantes del planeta. Será la primera oportunidad de ver la nueva cara del coloso de Santa Úrsula, un espacio que hará historia al convertirse en el único estadio en albergar tres Copas del Mundo.

La primera visita histórica de Cristiano

Este partido es mucho más que un amistoso: será la primera vez en la historia que Cristiano Ronaldo juega en México. A sus 41 años en 2026, el portugués seguirá siendo una figura global, el máximo goleador en la historia del Futbol internacional y uno de los deportistas más influyentes del planeta.

Ver a “CR7” en la cancha del estadio Azteca, un escenario ligado a nombres como “Pelé” y Maradona, añade un simbolismo enorme. Su presencia convierte el evento en algo irrepetible para aficionados mexicanos y coleccionistas de grandes momentos futbolísticos.

Además, Portugal llega como sexto lugar del ranking FIFA y con una generación de élite: Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Joao Félix, Gonçalo Ramos y compañía.

Lo que se sabe de los boletos

Aunque la FMF aún no publica los precios oficiales, el proceso será similar al de otros encuentros de preparación: venta anticipada a través de Ticketmaster; preventa para tarjetahabientes días antes de la venta general, y venta general abierta al público semanas antes del partido.

Dado que se trata de un evento histórico —la reinauguración del estadio Azteca y la primera visita de “CR7” a México—, los boletos podrían agotarse en minutos.