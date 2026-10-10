Crece expectación rumbo a la Ruta 5K Xibalbá 2026

Velocidad, identidad cultural y solidaridad volverán a fusionarse a través de la Ruta 5K Xibalbá 2026, carrera atlética con causa que se llevará a cabo el próximo 24 de octubre, a partir de las 18:00 horas, teniendo como punto de partida el parque Bicentenario de Tuxtla Gutiérrez.

Inspirada en las tradiciones de la cultura maya, la competencia busca ofrecer una experiencia diferente a los participantes, quienes están invitados a hacer el recorrido con disfraces alusivos a la temática del evento, incorporando elementos de color y creatividad a esta celebración deportiva.

Bases

De acuerdo con la convocatoria oficial —que ya circula a través de las redes sociales— el trayecto de 5 kilómetros tendrá como salida el bulevar ubicado a la altura de Farmacias del Ahorro, en las inmediaciones del parque Bicentenario, mientras que la meta estará situada en la avenida 1ª Sur Poniente número 1336, en la colonia La Lomita.

Se contemplan las categorías libre femenil, libre varonil y personas con discapacidad, además de una carrera infantil recreativa dirigida a niñas y niños de 8 a 11 años, con la intención de promover la participación de diferentes sectores de la población.

Para poder inscribirse, los interesados deberán aportar dos paquetes de pañales para personas adultas como donativo, en tanto que el registro permanecerá abierto hasta el 23 de octubre a través de la página oficial del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas (www.indeporte.chiapas.gob.mx). La entrega de números se efectuará del 19 al 23 de octubre, de 15:00 a 19:00 horas, en las oficinas del Sistema DIF Chiapas.

Para recoger su número, los corredores deberán presentar su carta responsiva debidamente requisitada, copia de identificación oficial y folio de inscripción. En el caso de menores de 12 años, el trámite y la documentación deberán ser proporcionados por el padre, madre o tutor legal.

Además de la carrera, los organizadores ofrecerán un programa de convivencia al finalizar la competencia, que incluirá un bazar, música con DJ, presentaciones culturales y rifas.