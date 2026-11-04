Cristian, una realidad del Parapowerlifting

Con apenas 19 años de edad, Cristian de Jesús Guillén Hidalgo se ha consolidado como una realidad del Parapowerlifting chiapaneco y una promesa para el deporte adaptado de México.

Tras conquistar —bajo la guía del entrenador Ronay de Jesús Ruiz Ramírez— ocho medallas de oro y una de plata en el 2026, en competencias como la Paralimpiada Nacional Conade, el Parapanamericano y el México Open Championship, fue elegido ganador del Premio Municipal del Deporte 2025, emoción que comparte con los lectores de “Cuarto Poder”.

Cristian, ¿cómo nació tu interés por practicar el Parapowerlifting?

Mi interés surgió porque practicaba Basquetbol sobre Silla de Ruedas. Jugué durante diez años y después me dieron la oportunidad de buscar un deporte individual. Entonces me hicieron la invitación para practicar Parapowerlifting y me llamó la atención levantar pesas.

En marzo de 2025 decidí venir a probar esta disciplina. Me acerqué con el entrenador Ronay, probé los pesos y cuánto podía levantar. Me dijo que veía potencial en mí y desde entonces comencé a practicar este deporte.

¿Cómo fue la transición del Basquetbol a este nuevo deporte?, ¿te costó adaptarte?

Sí, me costó un poco dejar el Basquetbol porque fue un deporte que practiqué durante mucho tiempo. Justamente en ese año se celebró la Paralimpiada Nacional 2025, en Aguascalientes, y participé en dos deportes. Primero competí en Parapowerlifting y después me quedé para participar en Basquetbol.

Después de eso tomé la decisión de dejar el Basquetbol y dedicarme únicamente al Parapowerlifting.

¿Cuál ha sido el obstáculo más difícil que has tenido que superar para destacar en el deporte adaptado?

Han sido varios. Este deporte requiere mucha disciplina, principalmente porque nos exigen mantener un peso corporal determinado. Es muy difícil cuidar ese aspecto y mantenerte dentro de tu categoría.

También ha sido complicado combinar el deporte con el trabajo. Para poder conseguir estas medallas parapanamericanas tuve que hacer algunos sacrificios.

Yo trabajaba como cajero en una tienda de abarrotes y mi mamá tuvo que cubrir mis horarios laborales para que pudiera asistir al Campeonato Parapanamericano. Ha sido un trabajo en conjunto entre mi entrenador y mi familia, que me han apoyado para conseguir todos estos resultados.

También se necesita mucha disciplina para cuidar el peso corporal y cumplir con los entrenamientos, realizándolos correctamente para evitar lesiones. En las competencias tienes que buscar una buena actuación, conseguir una buena marca y lograr que todo lo entrenado se vea reflejado en el resultado.

Cuando revelaron a los ganadores del Premio Estatal del Deporte 2026, ¿qué sentiste al escuchar tu nombre?

Sentí mucha emoción. Fue la primera vez que participé para ser galardonado con el Premio Estatal del Deporte y me dio mucha felicidad. Ahí se vio reflejado todo el esfuerzo que hice durante el año: los entrenamientos, las competencias, las medallas y todos los sacrificios que tuve que realizar.

Como dice mi entrenador, hay desvelos y ocasiones en las que no vemos a nuestra familia porque tenemos que venir a entrenar o salir a competencias.

Son muchos sacrificios que la gente no alcanza a ver. Pero cuando llegan los resultados, las medallas y el premio, las personas se dan cuenta de que todo costó mucho esfuerzo. Después de tanto trabajo llega la recompensa y esa es una satisfacción muy bonita.

De todos los resultados que conseguiste este año, ¿cuál tuvo un significado especial para ti?

Precisamente las medallas parapanamericanas. Desde que ingresé a este deporte, siempre quise representar a Chiapas. Lo he venido haciendo y me siento muy orgulloso de ser chiapaneco y poder representar a mi estado. Pero uno de mis sueños era representar a México en un evento internacional y, gracias a Dios, este año lo conseguí.

Trabajé mucho para lograrlo y finalmente recibí el llamado a la selección mexicana para representar al país en el Campeonato Parapanamericano. En esa competencia pude conseguir cuatro medallas de oro.

Antes de hacer un levantamiento, ¿qué pasa por tu mente?, ¿cómo te preparas para ese momento?

Siento muchos nervios, eso sí. Los nervios comienzan desde que estoy calentando, pero cuando llega el momento de pasar a competir y realizar un levantamiento, trato de concentrarme.

Siempre he tenido la costumbre de hacer una oración antes de cada levantamiento, me encomiendo a Dios y siempre digo que se haga su voluntad, lo dejo en sus manos. Sé que yo pongo la fuerza, pero también considero que él me ayuda en esos momentos.

Después solamente trato de mantenerme concentrado y escuchar las indicaciones de los jueces para hacer correctamente el levantamiento.

Tu ascenso ha sido muy rápido. ¿Qué sueño te gustaría cumplir a corto, mediano o largo plazo?

Tengo otro sueño: poder representar a México en unos Juegos Paralímpicos. Sé que requiere un trabajo mucho mayor, porque los Juegos Paralímpicos son el evento más importante para un paratleta, pero ese es uno de mis grandes sueños.

¿Qué mensaje compartirías con los jóvenes que tienen alguna discapacidad y desean practicar un deporte?

Yo invito a todos los jóvenes que quieran practicar algún deporte, especialmente a quienes tengan alguna discapacidad, a que se acerquen al Instituto del Deporte. Aquí hay muchas disciplinas que pueden practicar.

Pueden acercarse, comenzar sus entrenamientos y experimentar esa bonita satisfacción de representar a Chiapas y, en algún momento, tener también la oportunidad de representar a México en alguna competencia.