Cristiano abandona concentración

Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de la Selección de Portugal, este miércoles, horas después de que el técnico Jorge Jesús dijera en conferencia de prensa que el delantero no sería titular contra Dinamarca, en la Nations League.

CR7, en redes sociales, confirmó lo que en un inicio eran rumores y dijo que “a su debido tiempo” le “dirá al pueblo portugués la verdad sobre las razones” detrás de su salida.

“Tras la conferencia de prensa del seleccionador nacional, y después de una conversación con el presidente de la federación portuguesa de futbol, decidí abandonar el campamento de entrenamiento de la selección nacional”, lanzó en un pequeño escrito.

“Ahora es tiempo de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción”, agregó el futbolista del Al-Nassr, de Arabia Saudí.

Minutos antes, el entrenador Jorge Jesús negó que el delantero se hubiera negado a entrenar, defendió su autoridad en las alineaciones y adelantó la titularidad de Gonçalo Ramos ante los daneses.

“Nunca ningún jugador va a cambiar mis ideas”, declaró el timonel del cuadro luso.

La salida del capitán se produce después de que permaneciera en el banquillo durante la victoria del domingo contra Noruega (2-1). Jesús también negó un conflicto entre ambos personajes.