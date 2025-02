Cristiano Ronaldo cumple 40 años de vida

Se dice que el tiempo no perdona jamás y, en el Futbol, menos; sin embargo, hace 40 años, en una pequeña ciudad de la isla de Madeira, nació un hombre destinado a romper con cualquier paradigma: Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro.

El histórico jugador portugués, este miércoles, celebró cuatro décadas de vida y, aunque podría pensarse que lo hace desde la comodidad del retiro, festeja con un solo deseo al momento de soplar las velas: ser el primero en la historia que rompe la barrera de los mil goles.

Muchas figuras del balompié mundial han terminado sucumbiendo ante los designios del “padre tiempo”, pero CR7 es diferente, y está por demostrarlo. Edson Arantes do Nascimento, “Pelé” y Diego Armando Maradona se retiraron a los 36 años; Johan Cruyff lo hizo a los 37 minutos; Ronaldo Nazario a los 35 y Zinedine Zidane a los 34.

Mientras que el “Comandante”, con 37, continuaba siendo determinante con el Manchester United, en la Premier League. Ahora compite en un circuito de menor nivel, como el de Arabia Saudita, pero todavía lo hace muy bien. Ya suma 81 goles en 89 partidos, en dos años con el Al-Nassr.

Cristiano lo tiene más que claro y no se encoge al momento de asegurar quién es. “Sinceramente, soy el jugador más completo que ha existido. No vi a nadie mejor que yo. Soy diferente de los demás en todos los aspectos y los números no engañan”, declaró.

Las estadísticas son frías y sus 923 goles oficiales lo respaldan. Está a solamente 77 de inaugurar el “club de los mil”. El momento de colgar los botines todavía parece lejano para el jugador que tuvo más anotaciones (450) que encuentros disputados (438) con el Real Madrid.

Cristiano cumple un año más de vida, haciéndole frente a la “eliminatoria” más difícil a lo largo de sus casi 23 años como profesional: en contra de la edad.