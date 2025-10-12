Cristiano Ronaldo falla penal ante Irlanda

Eran los últimos segundos del minuto 74 cuando Cristiano Ronaldo, desde los 11 pasos, buscaba darle la ventaja a la selección portuguesa en el duelo clasificatorio para la Copa Mundial del 2026 cuando sorpresivamente emergió la figura de Caoimhim Kelleher.

El delantero de 40 años remató con fuerza al centro del arco, como mandan los exquisitos y el balón se encontró con la pierna izquierda de Kelleher, quien invadido en por la emoción del momento se levantó para celebrar de manera eufórica.

Desilusionado, el luso no pudo más que pedirle al árbitro que revisara si no hubo una infracción o algún movimiento prohibido del guardameta, quien se encontraba celebrando con sus compañeros la importante atajada.

Aquel momento mantuvo la esperanza de los irlandeses de conseguir un punto ante la peligrosa escuadra de Portugal. Sin embargo, Rubén Neves anotaría —en el agregado— el primer y único tanto del encuentro para darle la victoria a Portugal en el encuentro correspondiente al grupo F de las eliminatorias europeas.

Cristiano Ronaldo sumaba cinco partidos consecutivos anotando con la selección portuguesa. La última vez que el “Bicho” no marcó con la camiseta nacional fue el 20 de marzo en la UEFA Nations League ante Dinamarca.