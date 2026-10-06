Cristiano Ronaldo podría regresar a la Selección

Cristiano Ronaldo (CR7) no está vetado de la Selección de Portugal y podría regresar en un futuro.

De acuerdo con el director técnico de los Lusos, Jorge Jesus, CR7 tiene las puertas abiertas con los Lusos y podría ser considerado en futuros llamados.

A pesar de que el seis veces mundialista (Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Norteamérica 2026) abandonó la concentración en esta Fecha FIFA, aún tiene opciones de estar en una siguiente lista.

El entrenador portugués señaló que, para él, “nunca hubo caso”, por lo que no tiene ningún inconveniente en que el “Bicho” vuelva, sobre todo, porque “es una referencia mundial”.

“Con Cris es diferente, el símbolo que es hizo que fuera diferente, pero eso, para mí, no fue un problema. Por eso digo: ‘si Cris quiere, si está jugando en el Al-Nassr, en la próxima convocatoria estará dentro’”, expresó el timonel.