Cruz Azul no pudo salir adelante y aumentó su mala racha al perder de forma agónica ante Inter Miami, duelo que además de abrir las actividades de la Leagues Cup, significó el debut de Messi con el cuadro de la Major League Soccer (MLS).

El argentino, quien entró en la segunda parte, fue pieza fundamental en el compromiso al marcar el (2-1) para sumar los tres puntos y provocar una fiesta en el DRV PNK Stadium.

Inmueble que vivió una fiesta y de la que dos jugadores cementeros fueron protagonistas al quedarse con la camiseta del astro campeón del mundo en Qatar 2022. Augusto Lotti y Carlos Rotondi presumieron en redes sociales el tener la camiseta de Lionel Messi, una situación que causó una dura crítica por parte de Carlos Hermosillo.

El exjugador de Cruz Azul consideró una falta de respeto que sonrieran después de perder con el Inter Miami. “Esta imagen es patética, perdieron contra el Inter de Miami porque no supieron definir… Pero eso sí, felices con su camisa de Messi, ¡por favor! El jugador no tiene consciencia, no tiene respeto. ¡Es increíble, es una falta de respeto a tus compañeros y a la institución esta foto!”, compartió.