Critica Aguirre a Raúl y Santi: “Son bien güeyes”

A pesar del triunfo de la selección mexicana ante Turquía, Javier Aguirre no pudo ocultar su molestia hacia sus sus dos delanteros estrella, Raúl Jiménez y Santiago Giménez, que no marcaron en este duelo amistoso. Y es que un reportero le señaló que si eran muy generosos, al cederse el esférico para que sea el otro quien haga el tanto, y su respuesta fue épica, ya que estos dos atacantes desperdiciaron jugadas prometedoras.

“Generoso es sinónimo de ‘son bien güeyes’, porque tienes para matar y se la das al otro aunque esté incómodo, no me chifles las cantadas, tienes para patear y se la da al otro, muy difícil... Tienes para patear, le dije a Raúl ‘tienes para meterla’ y se la da a Santi, lo mismo el otro”, declaró.

“El delantero centro debe ser egoísta, ellos tienen mucha camaradería y tal vez exageran, pero sí tengo que hablar con ellos para decirles que el mejor colocado tiene que patear, no dársela al otro porque no se vaya a enojar, eso no, al contrario, te tiene que felicitar”, señaló.

Destaca al “Chino” Huerta

El “Vasco” habló sobre César Huerta, mejor conocido como “Chino”, ya que ha hecho un gran trabajo en Selección y con el Anderlecht de Bélgica.