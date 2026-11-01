Croco FC es el rey de la 1ª división

Croco FC consolidó su papel de “caballo negro” de la Liguilla para alzarse monarca del Torneo de Primera División de la Liga Independiente de Futbol Tuxtla, venciendo en la final a la oncena de los Comitecos Radicados en Tuxtla (Coratux), al son de 2 goles a 1, en partido celebrado en el campo 1 del parque recreativo Caña Hueca.

En temporada regular, los monarcas culminaron en la tercera posición, por lo que el favorito para el título era Coratux, que fue el superlíder de la competición, y el segundo sembrado era Familia FC, que fue sublíder.

Sin embargo, desde la ronda de cuartos de final, la oncena de Croco FC dio la sorpresa al eliminar a Plásticos Pablín con un contundente marcador de 5-2, mientras que en semifinales dejó en el camino a Familia FC.

Ya en el duelo de campeonato, mostraron la garra y el juego colectivo que los llevó a mantener su tradición ganadora, recordando que esta misma base de jugadores se coronó campeón en el 2024 de Liga y de pretemporada, mientras que en 2025 fueron monarcas de Liga y Copa. Este año 2026 nuevamente fueron campeones de Liga, superando a sus rivales con su Futbol siempre vertical.

La contundencia estuvo ademas de su lado en esta final, con anotaciones de Sergio Díaz y Ricardo Gómez que les permitieron manejar el encuentro, mientras que Coratux solo pudo descontar con anotación de José Rodríguez, para el 2-1 definitivo.

Al concluir la electrizante final, la directiva de la Liga Independiente, que encabeza Luis Gordillo Domínguez, llevó a cabo la ceremonia de premiación para el campeón y el subcampeón del campeonato de su máxima categoría, así como para campeón de goleo individual, que fue Arvin Martínez, del Deportivo San Francisco.

La Liga Independiente de Futbol Tuxtla, A. C., alista el Torneo de Pretemporada 2026-2027, el cual dará inicio tentativamente los días 7 y 8 de noviembre.

Los equipos interesados en participar pueden dirigirse a las oficinas de la liga (en la 1ª Oriente Norte número 509, colonia Centro, en Tuxtla Gutiérrez). Para mayores informes, llamar a los números telefónicos: 9616133808, 9611979777, 9611193516 y 9611070028.