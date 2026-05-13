Cruz Azul busca dar el primer pitazo

La Máquina de Cruz Azul buscará dar el primer triunfo en el partido de Ida de la Semifinal que disputará ante el Rebaño Sagrado en cancha del Estadio Banorte, antes Azteca.

Tras la incertidumbre de donde se jugaría este cotejo los celestes pondrán a prueba al Coloso de Santa Ursula antes de la inauguración de la Copa del Mundo. La fecha límite del 13 de mayo para entregar el inmueble a la FIFA.

En la llave Cruz Azul vs Chivas, ambas escuadras llegan a esta instancia desplegando un gran futbol por lo que el partido promete estar lleno de emociones.

Los capitalinos se instalaron en la semifinal al vencer con categoría al Atlas por marcador global de 4-1, pero en ambos cotejos fueron superiores, en la ida sacaron el resultado del Estadio Jalisco por marcador 2-3 y en la vuelta los vencieron por la mínima (1-0).

Por su parte, el Rebaño Sagrado llegó con complicaciones, en su visita al Estadio Universitario sucumbieron ante los pupilos de Guido Pizarro (3-1), marcador que parecía una pesada loza, pero la garra y pasión del chiverio salieron a flote en la vuelta en casa y ante su afición vencieron a los Tigres 2-0 con marcador global (3-3) por mejor posición en la tabla general avanzó el Rebaño Sagrado.

Motivación extra con la que llegan al estadio Azteca para buscar derrotar a una Máquina que en la lejana Jornada 7 los venció con goles de Gabriel Fernández y Carlos Rodríguez, mientras que con gol del excementero Ángel Sepúlveda las Chivas acorto en el marcador.

La venta de boletos ya esta disponible, este lunes tuvieron la preferencia los aficionados que apoyaron a la Máquina en los Cuartos y a partir de este martes lo podrá hacer el público en general, los costos van desde los 500 hasta los 3 mil 250 pesos.

Ayer lunes, la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol anunció a los silbantes designados para dirigir los juegos de ida de las semifinales.

El encargado de llevar a buen termino las acciones en el duelo entre el Cruz Azul y las Chivas es Maximiliano Quintero Hernández, quien estará acompañado por José Ibrahim Martínez y Jair de Jesús Sosa como sus asistentes.

Vicente Jassiel Reynoso será el cuarto árbitro; Salvador Pérez Villalobos, el VAR será; y Manuel Alfonso Martínez, el VAR asistente.

Todo esta listo para que este miércoles empunto de las 20 horas de este miércoles el silbante pite el inicio de este cotejo.